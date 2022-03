Avionul la bordul căruia se afla preşedintele polonez, Andrzej Duda, care urma să se întâlnească cu omologul său american, Joe Biden, s-a întors şi a aterizat de urgenţă la Varşovia, relatează agenţia de presă de stat poloneză PAP, citată de BBC.

Preşedintele Duda este teafăr şi nevătămat, conform şefului său de cabinet, citat de Reuters.

Presa poloneză a informat că avionul preşedintelui a trebuit să se întoarcă pe aeroportul din Varşovia la scurt timp după decolare, din cauza unei probleme tehnice.

Duda trebuia să se afle pe aeroportul Rzeszow, din sud-estul Poloniei, pentru a-l întâlni pe Biden şi a-l informa despre situaţia de la graniţa cu Ucraina.

Polish media reports that President Andrezj Duda was not here to greet Joe Biden because his own plane had a technical issue and had to land shortly after departure from Warsaw. His reserve plane has yet to take off from the capital so it's not clear if he will meet Joe Biden pic.twitter.com/W3lCqpFkiJ