Un „instructor” de tir a împușcat un bărbat care lua lecții. Reacție oficială de la autorități VIDEO

Un bărbat care avea pe el o vestă pe care scris instructor al Federației de Tir Sportiv din Polonia a împușcat un alt bărbat, în timpul unor lecții de tras cu arma. Momentul a fost filmat și s-a distribuit rapid pe social media.

Individul care purta vesta portocalie cu însemne care păreau oficiale îi arăta unui alt bărbat cum se încarcă o pușcă de vânătoare cu acțiune la pompă. Nemulțumit de cum se descurca „elevul”, „instructorul” îi ia arma din mână și, fără să își dea seama, o îndreaptă spre un alt bărbat. Acesta cade secerat pe jos, fiind lovit în partea din spate, când arma îndreptată spre el se descarcă.

Paganini łamania wszelkich zasad bezpieczeństwa. I żeby to jeszcze był kursant, a to "instruktor" PZSS. Włażenie przed lufy, na przedpole, niesprawdzona broń, machanie bronią na lewo i prawo. Od razu połączono to z myśliwymi. Półmózgi leją hejt, że dziki, że pijani. Standard. pic.twitter.com/3SNQO2xqV0