Polonia construiește o barieră din sârmă ghimpată la frontiera cu Belarus pentru a opri migranții trimiși de regimul Lukașenko

Ministrul polonez al Apărării Mariusz Blaszczak anunţă construirea unei bariere de-a lungul frontierei poloneze cu enclava rusă Kaliningrad, pentru a opri trecerea ilegală a unor migranţi, de orchestrarea căreia Varşovia acuză Moscova.

Polonia a construit deja o barieră - fizică şi electronică - la frontiera poloneză cu Belarusul, un aliat al Rusiei, acuzând regimul lui Aleksandr Lukaşenko de faptul că lasă să treacă această frontieră migranţi care vor să ajungă în Uniunea Europeană (UE), o acuzaţie pe care Minskul o neagă.

În urma lansării unor zboruri care asigură legături între Orientul Mijlociu şi Africa de Nord cu Kaliningradul, ”eu am decis să acţionez în vederea unei creşteri a securităţii la frontiera cu enclava Kaliningrad”, declară presei ministrul polonez al Apărării Mariusz Blaszczak.

”Începem să construim o barieră provizorie”, anunţă el.

🇵🇱🚧Poland started building a fence on the border with the Kaliningrad region of the Russian Federation, Mariusz Blaszczak said

The barrier will consist of three rows of barbed wire 3 meters wide and 2.5 meters high. pic.twitter.com/bWQp5kuKZg