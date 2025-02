Un avion de bombardament al Rusiei a încălcat spațiul aerian al Poloniei

Armata poloneză anunţă că un avion rusesc care venea dinspre enclava rusă Kaliningrad a încălcat - scurt timp - spaţiul aerian polonez, zburând deasupra apelor teritoriale poloneze, relatează AFP.

”Un avion Su-24MR aparţinând Forţelor armate ale Federaţiei ruse a încălcat spaţiul aerian deasupa apelor teritoriale ale Poloniei”, anunţă, într-un comunicat postat pe X, Comandamentul Operaţional polonez, în seara de 11 februarie 2025.

Aeronava rusă s-a aflat în spaţiul aerian polonez timp de un minut şi 12 secunde, precizează comandamentul.

În 2024, o rachetă de croazieră rusească a pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, care este un stat membru NATO.

Tensiunile între Polonia și Rusia au crescut după ce Polonia s-a manifestat drept unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei, în războiul contra Rusiei.

