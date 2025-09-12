Cehia va desfășura, în zilele următoare, o unitate de operațiuni speciale în Polonia, echipată cu un elicopter Mi-171Š modificat pentru misiuni anti-dronă, în urma unei cereri directe venite din partea ministrului polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Decizia survine după cea mai amplă incursiune cu drone rusești în spațiul aerian al unei țări membre NATO, petrecută miercuri, și reflectă dinamica accelerată a militarizării flancului estic al Alianței.

O decizie rapidă, în baza unui mandat existent

Potrivit Ministerului ceh al Apărării, desfășurarea a fost posibilă în virtutea mandatului parlamentar aprobat în 2024, care permite trimiterea de trupe în Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria — în contextul consolidării apărării colective pe granița estică a NATO.

Cehia are deja militari activi în Lituania, Letonia și Slovacia în cadrul acestui cadru juridic, valabil până în 2026. De această dată, răspunsul a fost prompt, având în vedere gravitatea incidentului din Polonia.

„Polonia este un aliat apropiat și de încredere. Consider că sprijinul nostru este absolut firesc. Este important să acționăm rapid și să transmitem un mesaj clar Rusiei: suntem uniți,” a declarat Jana Černochová, ministrul ceh al Apărării.

Ads

Elicopterul Mi-171Š – armă de sprijin, nu soluție de primă linie

Mi-171Š este o variantă modernizată a cunoscutului elicopter rusesc Mi-8, adaptat pentru operațiuni speciale și, în acest caz, pentru misiuni de interceptare a dronelor. Echipajul și aparatul vor opera sub coordonarea directă a Statului Major ceh, în colaborare cu omologii polonezi.

Generalul Karel Řehka, șeful Statului Major ceh, a precizat că echipa nu va depăși 150 de militari și că misiunea ar putea dura până la trei luni. Unele elemente ale acestei unități au mai operat în Polonia în context umanitar, după inundațiile din septembrie 2024 și iulie 2025.

Incursiunile dronelor rusești peste granița estică a NATO nu mai sunt un accident izolat. Polonia și România au raportat, în repetate rânduri, că resturi de drone sau chiar drone întregi au căzut pe teritoriul lor. Ultimul incident ar fi implicat cel puțin 19 drone, iar potrivit unor surse diplomatice europene, acestea ar fi fost trimise deliberat în spațiul aerian polonez.

Ads

Deși pagubele au fost minore, reacția a fost una intensă, iar tema apărării aeriene comune a revenit urgent pe agenda NATO.

În Ucraina, elicoptere similare au fost utilizate în unele cazuri pentru a intercepta drone Shahed, însă analiștii militari subliniază că această soluție este mai degrabă una de ultimă instanță. Armele clasice antiaeriene, dronele de interceptare și sistemele de război electronic sunt, în general, mai eficiente și mai puțin costisitoare.

Cu toate acestea, trimiterea unui Mi-171Š într-o misiune concretă anti-dronă are valoare simbolică: este o reafirmare a solidarității între aliații NATO, într-un moment în care Rusia testează limitele răbdării occidentale.

Ads