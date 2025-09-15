Economia Poloniei cunoaște o creștere record, în ciuda amenințărilor din partea Rusiei. Pe ce se bazează miracolul polonez?

Polonia înregistrează unul dintre cele mai accelerate ritmuri de creștere economică din UE, devenind tot mai mult un pilon esențial pentru blocul comunitar, în pofida presiunilor geopolitice venite dinspre Kremlin, scrie Bloomberg.

Pentru prima dată de la aderarea sa la Uniunea Europeană, în 2004, Polonia devine lider regional în ceea ce privește dinamica economică. Conform estimărilor, produsul intern brut al țării (915 miliarde dolari) ar urma să crească cu 3,3% în 2026 și cu 3,2% în 2027. Media prognozată pentru UE este semnificativ mai redusă: 1,4%, respectiv 1,7%. În comparație, economia Rusiei ar urma să avanseze cu 1,4% și 1,5% în aceiași ani.

Analiștii economici evidențiază succesul Poloniei drept o confirmare a eficienței pieței unice europene, caracterizată prin libera circulație a bunurilor, capitalurilor, serviciilor și forței de muncă. În plus, cazul polonez este invocat ca un contraargument pentru criticii integrării europene — fie că este vorba despre susținători ai Brexit-ului în Marea Britanie, fie despre politicieni americani care resping imigrația și politicile comerciale multilaterale. Un simbol al acestei dezbateri rămâne figura „instalatorului polonez”, evocată adesea în presa britanică și europeană ca întruchipare a forței de muncă ieftine, deși contribuția migranților la economiile gazdă este notabilă.

Ads

Bloomberg subliniază că economia Poloniei a înregistrat o creștere constantă din 2016, o tendință care se așteaptă să continue cel puțin în următorii trei ani. Din 2017, PIB-ul țării a crescut cu 93%, depășind semnificativ evoluția Marii Britanii, care a fost de doar 58% în aceeași perioadă — un record fără precedent de la începutul colectării datelor statistice în 1986.

Consumul intern a înregistrat și el un avans semnificativ: de la referendumul pentru Brexit din 2016, cheltuielile de consum ale gospodăriilor poloneze au crescut cu 125%. Acest procent este de trei ori mai mare decât media zonei euro (40%) și depășește nivelurile înregistrate în economiile majore ale Europei: Marea Britanie (30%), Germania (40%), Franța (34%), Italia (26%), Spania (45%), Elveția (20%) și Țările de Jos (57%).

Polonia a redus considerabil decalajul economic față de statele europene mai dezvoltate

În ultimii 15 ani, Polonia a redus considerabil decalajul economic față de statele europene mai dezvoltate. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu aproximativ 50%, în timp ce în Marea Britanie acest indicator a stagnat. După invazia Rusiei în Ucraina, trendul s-a accentuat: dacă în 2023 Polonia se situa pe locul 16 în UE după ritmul de creștere economică, în 2024 a urcat pe locul al doilea.

Ads

Pe lângă datele macroeconomice, și piețele financiare par să susțină acest parcurs ascendent. Moneda națională, zlotul, s-a apreciat cu 14% față de dolarul american de la începutul războiului din Ucraina (februarie 2022), devenind cea mai performantă monedă dintre cele 23 tranzacționate în economiile emergente. Obligațiunile guvernamentale poloneze au oferit un randament de 31%, depășind randamentele oferite de titlurile de stat emise de 30 de guverne europene, inclusiv ale Marii Britanii (-22%), Germaniei (-11%) și Franței (-12%).

În același timp, randamentul total al pieței de acțiuni din Polonia a crescut cu 49% în echivalent dolar, situându-se pe locul șase între cele 46 de burse majore monitorizate la nivel global. Peste 40% din capitalizarea pieței este deținută de 35 de instituții financiare, care au înregistrat un randament mediu de 73%. Șase dintre acestea — cinci bănci și o companie de asigurări — au înregistrat o creștere de 36% doar în 2024, comparativ cu media globală de 23%. Cu toate acestea, băncile poloneze rămân relativ subevaluate, investitorii plătind de 1,7 ori valoarea activelor nete, față de media de 4,7 ori pentru sectorul internațional.

Ads