Polonia a devenit cel mai mare importator de drone întregi din Taiwan. Cumpără aproape 60% din producție, ocolind astfel China VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 15:16
445 citiri
Polonia cumpără 60% dintre dronele produse în Taiwan FOTO captură video YouTube /WION

Polonia a devenit cel mai mare importator de drone produse din Taiwan, iar unul dintre producătorii din țara asiatică plănuiește chiar să deschidă o fabrică în Europa, scrie Bloomberg joi, 25 septembrie. Membrul NATO plănuiește să își întărească capacitatea de apărare cu dronele taiwaneze, ocolind astfel importurile de piese din China.

Până la 60% dintre dronele produse în Taiwan sunt achiziționate de Polonia, care a crescut importurile dramatic în 2025. Locul al doilea, la mare distanță, este ocupat de SUA.

Producătorul taiwanez de drone Ahamani a anunțat chiar că vrea să deschidă o fabrică în Polonia, pentru a face față cererii ridicate, scrie Bloomberg.

„Tot mai multe companii care produc drone în toată lumea caută să se aprovizioneze din surse alternative față de producătorii chinezi, astfel că motoarele și bateriile de drone sunt la mare căutare”, a declarat Kung Tzu-chi, CEO-ul firmei taiwaneze care produce și motoare de drone și drone întregi.

Rolul dronelor în războiul din Ucraina a fost evident de la invazia Federației Ruse din 2022, însă în ultimele săptămâni, numărul incidentelor cu drone rusești în spațiul aerian al membrilor NATO a crescut, inclusiv în România.

„Apropierea noastră geografică de Ucraina este un avantaj. Kievul este acum un mare cumpărător de piese folosite în producția dronelor, astfel că putem beneficia și noi de pe urma experiențelor producătorilor de drone din Ucraina”, a spus Igor Skawinski, CEDO FlyFocus, companie care produce drone pentru Armata Poloneză.

#Polonia, #drone, #Taiwan, #Rusia, #razboi Ucraina, #China, #NATO , #Polonia
