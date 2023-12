Un deputat de extremă dreapta stinge cu extinctorul un sfeşnic cu şapte braţe, un simbol al iudaismului, în Parlamentul polonez VIDEO

Un deputat de extremă dreapta, Grzegorz Braun, a stins cu un extinctor o menorah, un sfeşnic cu şapte braţe, un simbol al iudaismului, în Parlamentul polonez, după care a fost condamnat imediat de către premierul Donald Tusk şi exclus de la o reuniune parlamentară, relatează AFP.

”Un lucru inacceptabil a avut loc, care nu ar trebui să se repete niciodată. este o ruşine”, a declarat presei Donald Tusk.

Preşedintele Parlamentului polonez l-a exclus pe Grzegorz Braun, din cauza acestui act ”rasist, xenofob şi antisemit”.

Polish Far-Right MP Grzegorz Braun, from the Monarchist wing of Confederation party, puts out the Sejm/parliament Hanukkah menorah with a fire extinguisher inside the Sejm building pic.twitter.com/gWD2aET5rY