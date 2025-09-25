Dronele rusești care au intrat în Polonia par să fi schimbat atitudinea guvernului de la Varșovia față de războiul care se întâmplă în Ucraina. Executivul condus de Donald Tusk ar vrea ca incidentul să nu se repete și să doboare dronele care se îndreaptă spre Polonia chiar dacă acestea sunt deasupra teritoriului ucrainean. Varșovia nu vrea să mai aștepte voie de la NATO și UE, așa cum trebuie să facă în prezent.

În 2022, partidul Lege și Justiție (PiS) a modificat legea privind utilizarea forțelor armate poloneze în străinătate pentru a priva guvernul polonez de dreptul de a lua o decizie independentă de a doborî dronele rusești care zboară în Polonia deasupra Ucrainei și Belarusului. Inițial, legea permitea președintelui să autorizeze acțiuni militare la cererea guvernului. Modificarea a pus decizia finală în mâinile NATO și UE.

Comisia pentru Investigarea Influenței Rusiei a avertizat asupra acestei prevederi ciudate în raportul său final. Guvernul conservator PiS a introdus-o cu o zi înainte de agresiunea rusă în Ucraina. Actuala coaliție liberală modifică această prevedere.

„Astăzi discutăm strategia de utilizare a forțelor noastre aeriene și a apărării aeriene deasupra Ucrainei și Belarusului pentru a doborî aeronave, drone sau rachete rusești care nu au trecut încă granița poloneză. Între timp, există încă un regulament care împiedică autoritățile noastre să ia o astfel de decizie pe cont propriu. Acest lucru trebuie schimbat rapid, cu excepția cazului în care cineva dorește ca lucrurile să rămână așa și apărarea noastră să nu fie cât mai eficientă posibil”, a declarat pentru „Gazeta Wyborcza” un expert care a participat la pregătirea raportului privind influența rusă. Raportul a fost trimis prim-ministrului și celor mai importante persoane din țară în aprilie 2025.

Conform raportului, „există o suspiciune că scopul adăugării articolului 2a a fost de a limita posibilitatea utilizării Forțelor Armate [Poloneze] în străinătate în fața unui război iminent pe teritoriul unei țări care se învecinează direct cu Republica Polonă, în care o altă țară vecină, Republica Belarus, era implicată de partea agresorului.”

Comisia a trimis o solicitare Ministerului Apărării Naționale (MON) întrebând dacă documentele existente oferă o justificare pentru amendament. Răspunsul a indicat că „această prevedere a fost introdusă la cererea și în formularea propusă de Cancelaria Președintelui Republicii Polone.” Nici textul justificării, nici numele oficialilor responsabili de amendament nu au putut fi obținute.

Un proiect de lege pentru schimbarea normei a fost deja introdus și ar urma să fie aprobat printr-o metodă accelerată, scrie Gazeta Wyborcza. Articolul problematic rămâne în proiect, dar cu o nouă formulare. Proiectul actual prevede: „folosirea Forțelor Armate ale Republicii Polone în afara granițelor statului poate avea loc pe baza dreptului inalienabil la autoapărare menționat la articolul 51 din Carta Națiunilor Unite.”

Aceasta înseamnă că autoritățile poloneze – pe baza principiului „trage mai întâi, pune întrebări apoi” – pot reacționa rapid, bazându-se exclusiv pe propriile decizii și evaluări, iar orice consimțământ din partea entităților externe va fi secundar, concluzionează publicația poloneză.

