Încă o dronă căzută a fost găsită în Polonia. Resturile, în centrul țării, la sute de kilometri de frontieră. Premierul Tusk vorbește de o provocare de amploare

Autor: Constantin Dimitriu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 10:56
2169 citiri
Dronă rusească Gerbera, doborâtă în Polonia FOTO X Osinttechnical

Resturile unei alte drone rusești au fost găsite în Polonia, în centrul țării, la sute de kilometri de frontiera cu Ucraina. Pare să fie unul dintre aparatele de zbor doborâte de antiaeriana poloneză. Premierul polonez Donald Tusk a spus că țara se confruntă cu o provocare de amploare din partea Rusiei.

Resturile de dronă au fost găsite în apropiere de localitatea Mniszków, din comitatul Opoczno, într-o zonă cu case.

Localitatea se află la sud de Lodz, adică la peste 300 de kilometri de frontieră. Publicația poloneză RMF24 a publicat primele fotografii, în care se observă o dronă albă într-un câmp, foarte aproape de case. Potrivit specialiștilor OSINT, este vorba de o dronă rusească Gerbera. Pe coadă se observă și marcaje în rusă. Marcin Baranowski, șeful administrației regionale din Opoczno, a spus pentru agenția de presă PAP că nu sunt victime.

„Poliția lucrează la fața locului. Avem mai multe astfel de locații în Polonia și vom raporta despre ele, deoarece poliția își desfășoară operațiunile în multe locuri și securizează zona. Și, bineînțeles, este posibil ca mai multe locații unde sunt găsite și doborâte drone să fie neutralizate”, a subliniat Karolina Gałecka, purtător de cuvânt al poliției, pentru TVN24.

Premierul Tusk a participat la o ședință de urgență a Guvernului, în care a făcut bilanțul acestei provocări fără precedent pentru Polonia și pentru NATO.

„În această seară, spațiul aerian polonez a fost încălcat de un număr mare de drone rusești”, a declarat prim-ministrul, citat de TVN24. El a adăugat că „dronele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte”.

El a subliniat că procedurile au funcționat, iar procesul decizional a fost impecabil. Tusk a spus că „amenințarea a fost eliminată datorită poziției decisive a comandanților, a soldaților noștri, a piloților și, de asemenea, a aliaților”.

Șeful guvernului a declarat că „cel mai probabil avem de-a face cu o provocare la scară largă”. „Suntem în consultare cu aliații noștri. Sunt în contact constant cu secretarul general al NATO, astfel încât în ​​următoarele ore, zile și nu numai, să putem acționa la fel de eficient în cazul unui astfel de tip de amenințare, așa cum am făcut-o în această seară”, a spus Tusk.

