Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 20 August 2025, ora 17:24
517 citiri
Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO
Drona prăbușită în Polonia FOTO / X/Jay in Kyiv

Un obiect care a lovit şi a ars un câmp de porumb în estul Poloniei era o dronă militară, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, a anunţat miercuri procurorul polonez care se ocupă de caz, relatează Reuters. Drona s-a prăbușit la 100 de km de granița Poloniei cu Ucraina.

Polonia se află în stare de alertă maximă în privinţa obiectelor care intră în spaţiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit satul Przewodow din sudul Poloniei, în 2022, ucigând două persoane.

Poliţia anunţase anterior că un obiect neidentificat a căzut într-un câmp din satul Osiny, în provincia Lublin, din estul ţării, la puţin peste 100 km de graniţa cu Ucraina şi la aproximativ 90 km de Belarus. Agenţia de ştiri PAP a citat o persoană apropiată Ministerului Apărării, care a declarat că drona nu avea focos, conţinea doar o cantitate mică de explozivi şi era cel mai probabil o momeală.

„Examinarea exploziei indică faptul că obiectul este cel mai probabil o dronă militară”, a declarat reporterilor procurorul regional din Lublin, Grzegorz Trusiewicz. El a spus că obiectul probabil a fost avariat de explozibili. Procurorul a exclus posibilitatea ca aceasta să fie o dronă civilă sau de contrabandă. De asemenea, procurorul a afirmat că, în prezent, este imposibil să se determine originea sau traiectoria acesteia.

Presa poloneză, citând surse din cadrul Ministerului Apărării, consideră că ar putea fi vorba de o versiune a dronei ruseşti Gerbera, un tip de obiect utilizat de obicei ca momeală în loviturile ruseşti împotriva Ucrainei. O astfel de dronă a fost găsită în Lituania la începutul lunii august, determinând Vilniusul să ceară NATO să ia „măsuri imediate” pentru a-şi consolida apărarea aeriană.

Viceprim-ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care ocupă funcţia de ministru al apărării, a declarat că incidentul prezintă similitudini cu cazurile în care drone ruseşti au zburat în Lituania şi România şi că ar putea exista o legătură cu eforturile din prezent de a pune capăt războiului din Ucraina. „În această analiză, nu trebuie să excludem o legătură între negocierile de pace în curs din Statele Unite, inspirate de preşedintele Trump, şi acţiunile provocatoare ale Federaţiei Ruse”, a spus el.

Ambasada Rusiei la Varşovia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail.

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit luni la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu un grup de aliaţi europeni, după întâlnirea de vineri din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin.

S-a auzit o explozie puternică

Explozia a spart geamurile mai multor case, dar nimeni nu a fost rănit, a informat PAP.

Poliţia a declarat că a găsit resturi de metal şi plastic ars la faţa locului şi că porumbul a fost ars într-o zonă cu diametrul de 8-10 metri în jurul locului unde a căzut obiectul.

„Stăteam în camera mea noaptea, în jurul miezului nopţii, poate, şi am auzit ceva zgomotos”, a declarat Pawel Sudowski, un locuitor din zonă, pentru site-ul de ştiri local Lukow.tv. „A explodat atât de tare, încât toată casa a tremurat”, a relatat martorul.

Sirene de raid aerian au sunat timp de aproximativ o oră peste graniţă, în regiunile Volîn şi Liov din Ucraina, începând cu ora locală 24:00, potrivit mesajelor postate pe Telegram de către armata ucraineană.

Nu au fost raportate atacuri aeriene în aceste regiuni, au declarat guvernatorii acestora.

Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Iran și Belarus, aliați ai Moscovei care susțin poziția Federației Ruse în războiul din Ucraina, își vor aprofunda relațiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv militar....
Turcia intervine în tratativele de pace pentru Ucraina. Ce a discutat Erdoğan cu Putin la telefon
Turcia intervine în tratativele de pace pentru Ucraina. Ce a discutat Erdoğan cu Putin la telefon
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a informat miercuri, 20 august, pe Vladimir Putin că țara sa va susține un proces care să asocieze „toate părțile” în favoarea păcii în...
#Polonia, #razboi Ucraina, #Rusia, #drona , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Veste mare in familia Hagi! Ianis, tata pentru prima data: sotia sa a nascut un baietel
Digi24.ro
"Trump va face o greseala foarte mare." Avertismentul unui diplomat veteran privind garantiile de securitate pentru Ucraina
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
  2. Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO
  3. Șefii Apărării din țările NATO discută eventuale garanții de securitate pe care să le ofere Ucrainei
  4. Planul Israelului pentru împiedicarea formării unui stat palestinian. Avertismentele ONG-urilor anti-colonizare
  5. Profesor de religie acuzat de violul unei minore de 14 ani în formă continuată. Procurorii îl acuză și că a agresat-o fizic de două ori pe fată
  6. Colectarea gunoiului nu va mai fi gratuită în Sectorul 1. Primăria cere acordul Consiliului General pentru a institui o taxă specială de salubritate
  7. Politicianul cu cea mai înaltă cotă de încredere din Republica Moldova este Maia Sandu. Totuși, peste 50% dintre cetățeni cred că țara merge într-o direcție greșită
  8. Atenționare de călătorie pentru Serbia venită de la MAE român, în contextul protestelor de amploare care au degenerat în violențe pe teritoriul țării
  9. Turcia intervine în tratativele de pace pentru Ucraina. Ce a discutat Erdoğan cu Putin la telefon
  10. Luke Skywalker era să fugă „într-o galaxie foarte îndepărtată” după întoarcerea lui „Darth Trump” la Casa Albă. Cine l-a convins să stea