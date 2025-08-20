Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO

Un obiect care a lovit şi a ars un câmp de porumb în estul Poloniei era o dronă militară, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, a anunţat miercuri procurorul polonez care se ocupă de caz, relatează Reuters. Drona s-a prăbușit la 100 de km de granița Poloniei cu Ucraina.

Polonia se află în stare de alertă maximă în privinţa obiectelor care intră în spaţiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit satul Przewodow din sudul Poloniei, în 2022, ucigând două persoane.

Poliţia anunţase anterior că un obiect neidentificat a căzut într-un câmp din satul Osiny, în provincia Lublin, din estul ţării, la puţin peste 100 km de graniţa cu Ucraina şi la aproximativ 90 km de Belarus. Agenţia de ştiri PAP a citat o persoană apropiată Ministerului Apărării, care a declarat că drona nu avea focos, conţinea doar o cantitate mică de explozivi şi era cel mai probabil o momeală.

„Examinarea exploziei indică faptul că obiectul este cel mai probabil o dronă militară”, a declarat reporterilor procurorul regional din Lublin, Grzegorz Trusiewicz. El a spus că obiectul probabil a fost avariat de explozibili. Procurorul a exclus posibilitatea ca aceasta să fie o dronă civilă sau de contrabandă. De asemenea, procurorul a afirmat că, în prezent, este imposibil să se determine originea sau traiectoria acesteia.

Presa poloneză, citând surse din cadrul Ministerului Apărării, consideră că ar putea fi vorba de o versiune a dronei ruseşti Gerbera, un tip de obiect utilizat de obicei ca momeală în loviturile ruseşti împotriva Ucrainei. O astfel de dronă a fost găsită în Lituania la începutul lunii august, determinând Vilniusul să ceară NATO să ia „măsuri imediate” pentru a-şi consolida apărarea aeriană.

Viceprim-ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care ocupă funcţia de ministru al apărării, a declarat că incidentul prezintă similitudini cu cazurile în care drone ruseşti au zburat în Lituania şi România şi că ar putea exista o legătură cu eforturile din prezent de a pune capăt războiului din Ucraina. „În această analiză, nu trebuie să excludem o legătură între negocierile de pace în curs din Statele Unite, inspirate de preşedintele Trump, şi acţiunile provocatoare ale Federaţiei Ruse”, a spus el.

Ambasada Rusiei la Varşovia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail.

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit luni la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu un grup de aliaţi europeni, după întâlnirea de vineri din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin.

S-a auzit o explozie puternică

Explozia a spart geamurile mai multor case, dar nimeni nu a fost rănit, a informat PAP.

Poliţia a declarat că a găsit resturi de metal şi plastic ars la faţa locului şi că porumbul a fost ars într-o zonă cu diametrul de 8-10 metri în jurul locului unde a căzut obiectul.

„Stăteam în camera mea noaptea, în jurul miezului nopţii, poate, şi am auzit ceva zgomotos”, a declarat Pawel Sudowski, un locuitor din zonă, pentru site-ul de ştiri local Lukow.tv. „A explodat atât de tare, încât toată casa a tremurat”, a relatat martorul.

Sirene de raid aerian au sunat timp de aproximativ o oră peste graniţă, în regiunile Volîn şi Liov din Ucraina, începând cu ora locală 24:00, potrivit mesajelor postate pe Telegram de către armata ucraineană.

Nu au fost raportate atacuri aeriene în aceste regiuni, au declarat guvernatorii acestora.

