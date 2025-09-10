Utilizarea cartelelor SIM poloneze în dronele rusești indică faptul că ultimele incursiuni au fost planificate

O nouă serie de incursiuni aeriene provocate de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, a readus în atenție o practică deja cunoscută a Moscovei: utilizarea cartelelor SIM străine pentru dirijarea aparatelor fără pilot. Numărul neobișnuit de dispozitive detectate de partea poloneză a ridicat întrebări cu privire la natura acestor acțiuni: eroare tehnică sau provocare deliberată?

Încă din noiembrie 2023, autoritățile ucrainene semnalau că dronele Shahed doborâte pe teritoriul lor erau echipate cu modemuri 4G care utilizau cartele SIM furnizate de operatori ucraineni, precum Kyivstar. Scopul: conectarea la rețelele mobile locale pentru o navigare mai precisă și pentru a evita detecția sistemelor de război electronic.

În ultimele zile, presa ucraineană (Defense Express) și surse americane (Medium) au relatat că dronele folosite de Rusia în atacuri recente asupra Ucrainei conțineau cartele SIM emise de operatori din Polonia și Lituania. Primele semne ale acestui fenomen ar fi apărut în iulie, ceea ce alimentează ipoteza unei pregătiri sistematice pentru operațiuni pe teritoriul NATO.

Oficiali polonezi: „O provocare fără precedent”

Guvernul de la Varșovia a descris incursiunea din 9-10 septembrie drept „o încălcare fără precedent a spațiului aerian” și „o provocare majoră”. Fostul comandant al forțelor aeriene poloneze, generalul Tomasz Drewniak, avertiza încă din august că lansarea deliberată de drone pe teritoriul polonez servește Moscovei pentru a testa reacția și viteza de mobilizare a apărării aeriene NATO.

Reacții în SUA: „Un act de război”

Retorica din partea Washingtonului a fost promptă. Congresmanul republican Joe Wilson, din Carolina de Sud, a calificat incidentul drept „un atac asupra unui aliat NATO” și a cerut impunerea unor sancțiuni obligatorii care să „falimenteze mașina de război a Rusiei”. Senatorul democrat Dick Durbin a transmis, la rândul său, că „Putin testează determinarea NATO de a-și apăra membrii, inclusiv Polonia și statele baltice”.

Scopul: conectivitate și adaptabilitate în zbor

Potrivit analiștilor citați de Medium, folosirea cartelelor SIM nu servește doar la controlul de la distanță al dronelor. Acestea pot transmite imagini în timp real, informații despre comunicațiile militare și sistemele radar din teren, precum și adapta traiectoria de zbor în funcție de schimbările din spațiul aerian.

Deși autoritățile poloneze nu au confirmat oficial dacă dronele doborâte în această ultimă incursiune conțineau cartele SIM străine, precedentele din iulie și contextul actual al manevrelor militare ruso-belaruse sugerează un posibil test coordonat al vulnerabilităților din flancul estic al NATO.

O escaladare treptată, dar asumată

„Este un pas calculat al Moscovei”, a comentat jurnalistul polonez Marek Budzisz, care în iulie avertiza că testarea conectivității dronelor peste teritoriul NATO ar putea preceda zboruri de recunoaștere sau atacuri în zone strategice.

În acest context, observația devine din ce în ce mai clară: nu mai este vorba despre rătăciri tehnice, ci despre un model de escaladare treptată, menit să verifice liniile roșii ale NATO și capacitatea Alianței de a răspunde coerent și ferm.

