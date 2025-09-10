Utilizarea cartelelor SIM poloneze în dronele rusești indică faptul că ultimele incursiuni au fost planificate

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 16:03
1169 citiri
Utilizarea cartelelor SIM poloneze în dronele rusești indică faptul că ultimele incursiuni au fost planificate
Dronă rusească doborâtă de NATO în Polonia/FOTO:X/@bayraktar_1love

O nouă serie de incursiuni aeriene provocate de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, a readus în atenție o practică deja cunoscută a Moscovei: utilizarea cartelelor SIM străine pentru dirijarea aparatelor fără pilot. Numărul neobișnuit de dispozitive detectate de partea poloneză a ridicat întrebări cu privire la natura acestor acțiuni: eroare tehnică sau provocare deliberată?

Încă din noiembrie 2023, autoritățile ucrainene semnalau că dronele Shahed doborâte pe teritoriul lor erau echipate cu modemuri 4G care utilizau cartele SIM furnizate de operatori ucraineni, precum Kyivstar. Scopul: conectarea la rețelele mobile locale pentru o navigare mai precisă și pentru a evita detecția sistemelor de război electronic.

În ultimele zile, presa ucraineană (Defense Express) și surse americane (Medium) au relatat că dronele folosite de Rusia în atacuri recente asupra Ucrainei conțineau cartele SIM emise de operatori din Polonia și Lituania. Primele semne ale acestui fenomen ar fi apărut în iulie, ceea ce alimentează ipoteza unei pregătiri sistematice pentru operațiuni pe teritoriul NATO.

Oficiali polonezi: „O provocare fără precedent”

Guvernul de la Varșovia a descris incursiunea din 9-10 septembrie drept „o încălcare fără precedent a spațiului aerian” și „o provocare majoră”. Fostul comandant al forțelor aeriene poloneze, generalul Tomasz Drewniak, avertiza încă din august că lansarea deliberată de drone pe teritoriul polonez servește Moscovei pentru a testa reacția și viteza de mobilizare a apărării aeriene NATO.

Reacții în SUA: „Un act de război”

Retorica din partea Washingtonului a fost promptă. Congresmanul republican Joe Wilson, din Carolina de Sud, a calificat incidentul drept „un atac asupra unui aliat NATO” și a cerut impunerea unor sancțiuni obligatorii care să „falimenteze mașina de război a Rusiei”. Senatorul democrat Dick Durbin a transmis, la rândul său, că „Putin testează determinarea NATO de a-și apăra membrii, inclusiv Polonia și statele baltice”.

Scopul: conectivitate și adaptabilitate în zbor

Potrivit analiștilor citați de Medium, folosirea cartelelor SIM nu servește doar la controlul de la distanță al dronelor. Acestea pot transmite imagini în timp real, informații despre comunicațiile militare și sistemele radar din teren, precum și adapta traiectoria de zbor în funcție de schimbările din spațiul aerian.

Deși autoritățile poloneze nu au confirmat oficial dacă dronele doborâte în această ultimă incursiune conțineau cartele SIM străine, precedentele din iulie și contextul actual al manevrelor militare ruso-belaruse sugerează un posibil test coordonat al vulnerabilităților din flancul estic al NATO.

O escaladare treptată, dar asumată

„Este un pas calculat al Moscovei”, a comentat jurnalistul polonez Marek Budzisz, care în iulie avertiza că testarea conectivității dronelor peste teritoriul NATO ar putea preceda zboruri de recunoaștere sau atacuri în zone strategice.

În acest context, observația devine din ce în ce mai clară: nu mai este vorba despre rătăciri tehnice, ci despre un model de escaladare treptată, menit să verifice liniile roșii ale NATO și capacitatea Alianței de a răspunde coerent și ferm.

Șapte epave de drone și părți ale unei rachete au fost găsite până în prezent în Polonia. 12.000 de polițiști caută acum toate resturile
Șapte epave de drone și părți ale unei rachete au fost găsite până în prezent în Polonia. 12.000 de polițiști caută acum toate resturile
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri, 19...
Cu doborârea dronelor rusești, Polonia a reușit ceea ce AUR nu voia pentru România. ”Asta e ceea ce România nu face”
Cu doborârea dronelor rusești, Polonia a reușit ceea ce AUR nu voia pentru România. ”Asta e ceea ce România nu face”
”Coincidența între valorile AUR, ideile AUR și politica rusească ar trebui să le ridice susținătorilor partidului multe semne de întrebare”, declară politologul Cristian Pîrvulescu...
#Polonia, #atac, #drone rusesti, #cartele poloneze, #planificare atac , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
ObservatorNews.ro
Orasul din tara unde elevii merg la scoala gratis, cu Politia, in autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
DigiSport.ro
FRF a luat decizia in privinta lui Mircea Lucescu, a doua zi dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Directorul ELCEN, acuzat oficial de DNA că a cerut o șpagă de peste un milion și jumătate de euro. Pentru ce erau banii
  2. Percheziții de amploare în București și Sibiu. Firma care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, vizată pentru evaziune fiscală
  3. Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"
  4. Utilizarea cartelelor SIM poloneze în dronele rusești indică faptul că ultimele incursiuni au fost planificate
  5. Noi detalii în cazul profesoarei care s-a sinucis într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Alături de ea se afla și copilul său de 7 ani
  6. Cod galben de inundații pe râuri din 9 județe. Zonele afectate HARTĂ
  7. Explozie de proporții în apropiere de Vilnius. Mai multe vagoane ale unei companii poloneze, încărcate cu gaz lichefiat, au luat foc
  8. Israelul răspunde criticilor lui Trump după atacul din Doha: „Nu acționăm întotdeauna în interesul Statelor Unite”
  9. Andrei Caramitru cere acțiuni decisive după doborârea unor drone rusești în Polonia. „Podul Kerch e ținta clară, plus ce e în Crimeea. Posibil și Transnistria” FOTO
  10. Putin nu își ia vacanțe și doarme doar câteva ore pe zi, spune Kremlinul. "Pur și simplu nu își poate permite"