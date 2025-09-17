După incursiunea dronelor rusești, polonezii caută „case de rezervă” în străinătate

Incursiunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei a generat o reacție aparte: nu doar îngrijorare, ci o avalanșă de întrebări practice — unde poți să-ți cumperi o locuință în afara țării, ca să ai un refugiu, o alternativă? Agențiile imobiliare raportează un interes extraordinar, care altădată părea doar un vis de vacanță, scrie Wyborcza.

Sławomir Stavarczyk, proprietarul agenției spaniole Colores Agency, spune că, după atacuri, cererea a crescut de trei ori. Nu este vorba doar de cei care, până acum, ar fi privit o casă în Spania ca o investiție sau escapadă — acum factorul emoțional al siguranței devine hotărâtor. “Pentru polonezi, securitatea a devenit decisivă. Noi suntem pe flancul estic al NATO, Spania este la periferie. Chiar și în cel de-al Doilea Război Mondial, frontiera s-a oprit la Pirinei”, spune el.

La târgurile imobiliare din Cracovia, standurile cu vile la mare, piscine, priveliști însorite sunt cele mai vizitate. Pentru ceva “cu adevărat decent” – vedere la mare, infrastructură bună, legături aeriene – se cere un minim de 120.000 de euro.

Michał Spodimek, de la agenția GoESTE, spune că apelurile au început să vină imediat după atac: “Pe 10 septembrie, până la ora 15:00, toată lumea urmărea știrile. Apoi telefoanele: din Rzeszów, Lublin și, cum e firesc, din Varșovia. Oamenii spuneau: Am atâția bani… Ce pot lua cu suma asta?”

Interesul este nu numai pentru cumpărare, ci pentru verificarea disponibilității locuințelor, aranjarea vizionărilor. Dar primul pas al multora: să verifice biletele de avion, ca să poată pleca dacă situația o cere.

Ads

Frica și planurile B

“Nu știi niciodată când se întâmplă din nou. Dacă războiul ajunge la granițe, bărbații nu vor avea mult timp. Femeile pot pleca chiar și după o săptămână, dar bărbații, dacă vor să iasă din țară, ar trebui să o facă cu o zi înainte de închiderea frontierelor”, spune agentul imobiliar.

Spodimek admite că Spania pierde din farmec — restricții la închiriere, randamente mai mici — și recomandă ca alternativă mai accesibilă Bulgaria. Acolo poți găsi proprietăți lângă mare cu 1.000 de euro / m², iar țara e în proces de aderare la zona euro. Altă opțiune: Ciprul de Nord — cu regulamente mai permisive privind proveniența fondurilor.

De la Cracovia la Costa Blanca

Statisticile spaniole spun că, în 2024, polonezii au cumpărat 4.213 apartamente și case — cu 35% mai mult față de anul precedent. Ei ocupă locul al nouălea în clasamentul cumpărătorilor străini.

„Un apartament în Cracovia costă aproape un milion de zloți. Cu acești bani, în Spania se poate lua ceva acceptabil”, spune Stavarczyk.

Ads

Povestea doamnei Agneșka din Katowice, care a achiziționat un apartament pe Costa Blanca încă din 2017, are alt ritm: nu pentru investiție, ci pentru soare, atmosferă și liniște. Deși prețurile cresc lent în Spania comparativ cu Polonia, ceea ce contează cu adevărat, mărturisește ea, este sentimentul de siguranță.

Dar nu totul este ideal. „Vara aici devine insuportabil de caniculară, iar schimbările climatice se resimt. Nu sunt sigură că aș cumpăra din nou în același loc”, adaugă ea.

Experții sunt de acord: impulsul a venit din frica generată de atacurile cu drone și de teama războiului. Dar în calculele polonezilor de azi, apare tot mai des și factorul economic — ce e mai avantajos: un „al doilea cămin” în Spania însorită sau o investiție mai prudentă în Bulgaria.

În paralel, Polonia înregistrează creșteri semnificative de voluntari pentru pregătiri militare. Armata caută să-și întărească rândurile cu profesioniști și voluntari, reflectând anxietatea unei populații care nu mai vrea să fie prinsă nepregătită.

Ads