Musafiri nepoftiți la exerciții NATO din Polonia: militarii olandezi, vizați de drone necunoscute

În timpul unor exerciții NATO desfășurate în Polonia, militarii olandezi au fost puși în fața unei situații cel puțin neliniștitoare: apariția unor drone de origine necunoscută, care le-au perturbat comunicațiile. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Țările de Jos, pentru postul public NOS.

Incidentul a avut loc în momentul în care trupele Brigăzii 11 Aeromobile își instalau tabăra pe un fost aerodrom militar. La scurt timp după ce în zonă au fost observate mai multe autoturisme cu numere de înmatriculare din Belarus, spațiul aerian a fost bruiat de un roi de drone mici. Nu este clar dacă cele două episoade au legătură directă.

Comandant: „Știm că suntem urmăriți”

Generalul de brigadă Frank Grandia, comandantul unității olandeze, a declarat că nu a existat o amenințare imediată, dar că incidentul este tratat cu toată seriozitatea. „Știm că există actori foarte interesați de ceea ce facem și care monitorizează îndeaproape aceste exerciții”, a spus acesta.

Grandia a recunoscut că militarii nu aveau la acel moment echipamente specializate de apărare anti-dronă, dar au „învățat rapid și s-au adaptat imediat”, subliniind valoarea experienței pe teren.

Dronelor nu le pasă nici de elicoptere

Potrivit cotidianului Algemeen Dagblad (AD), activitatea dronelor a afectat inclusiv zborurile a șapte elicoptere de atac Apache și opt Chinook de transport, toate implicate în exerciții. Cu toate acestea, operațiunile au fost reluate în siguranță, prin alegerea unor rute alternative. „Prin adaptare, exercițiile au putut continua fără incidente”, a declarat comandorul Pier Schipmölder, șeful Comandamentului Elicopterelor de Apărare.

Militarii olandezi se află în Polonia în cadrul exercițiului multinațional Falcon Autumn, o desfășurare de forțe aeropurtate care reunește trupe din mai multe state aliate, inclusiv Polonia și SUA. Scenariile sunt din ce în ce mai ancorate în realitatea geopolitică actuală — dacă în anii trecuți forțele „inamice” erau denumite generic „Echipa Roșie”, acum ele poartă explicit eticheta de forțe ruse.

Până în 2027, Brigada 11 Aeromobilă ar urma să atingă capacitatea de a interveni în cel mult 10 zile de la declanșarea unui conflict major. În prezent, Olanda are 1.800 de militari desfășurați pe teritoriul polonez.

„Prin această prezență, transmitem un semnal clar: ne pregătim și vrem să prevenim extinderea agresiunii ruse”, a declarat Grandia.

Pe lângă forțele terestre, Olanda contribuie la securizarea spațiului aerian al Poloniei cu avioane F-35. Unul dintre aceste aparate a fost ridicat de urgență în septembrie, în urma unei incursiuni masive de drone rusești în spațiul aerian polonez — una dintre ele fiind doborâtă cu succes.

În urma acestor incidente, Olanda s-a alăturat rapid aliaților NATO care au trimis sisteme de apărare antirachetă Patriot în estul Poloniei, în efortul de consolidare a apărării aeriene.

Astfel de incidente nu sunt izolate. În ultimele luni, mai multe încălcări ale spațiului aerian NATO și activități suspecte ale dronelor au fost raportate în România, Estonia, Danemarca, Norvegia, Germania și chiar în Olanda, unde au dus la închiderea temporară a aeroportului Schiphol din Amsterdam.

Rusia a negat constant implicarea, fie invocând „erori accidentale” — cum a fost cazul celor peste 20 de drone Shahed care au pătruns în spațiul polonez —, fie acuzând Occidentul de provocări menite să o discrediteze.

