Convorbirile familiei lui Donald Tusk, interceptate cu softul Pegasus. „În numele valorilor tradiționale, desigur”

Convorbirile soției, fiicei și nepoților premierului polonez, Donald Tusk, ar fi fost interceptate de procurori în timpul guvernării Kaczyński, cu ajutorul softului Pegasus, într-un caz care îl viza pe Roman Giertych, în prezent deputat al Coaliției Civice.

„Ascultând în secret conversațiile celor dragi mie, Kaczyński era probabil preocupat de protejarea instituției familiei. În numele valorilor tradiționale, desigur. Se pare că PiS a folosit Pegasus pentru a asculta în secret conversațiile soției și fiicei mele. Și ale nepoatelor și nepoților mei”, a reacționat Donald Tusk, pe rețeaua socială X.

O echipă specială de anchetă înființată în cadrul Parchetului Național polonez anchetează un dosar legat de utilizarea politică a Pegasus, un program spyware extrem de agresiv care ar fi fost achiziționat ilegal de fostele autorități poloneze folosind fonduri din Fondul pentru Justiție. Echipa este condusă de procurorul Józef Gacek. Înființarea acesteia a fost decisă anul trecut de către procurorul general și ministrul Justiției de atunci, Adam Bodnar, scrie portalul Onet.

Cu ajutorul acestui soft Pegasus a fost interceptat Roman Giertych, actualmente deputat al Coaliției Civice și, în urmă cu câțiva ani, reprezentant al unor companii care, potrivit procuraturii de atunci, ar fi putut fi folosite pentru a deturna bani de la Polnord.

Pegasus a înregistrat conversațiile lui Giertych cu Donald Tusk

Nu este clar ce materiale a descărcat sistemul extrem de agresiv Pegasus de pe telefonul lui Giertych. Unele dintre ele au început să fie divulgate cu ceva timp în urmă către mass-media favorabile guvernului anterior. Telewizja Republika a publicat, printre altele, conversații dintre Giertych și Donald Tusk dinaintea alegerilor parlamentare din 2019.

Echipa de procurori care se ocupă de cazul Pegasus ar fi concluzionat că procurorul național de atunci, Bogdan Święczkowski, unul dintre cei mai de încredere oameni ai lui Zbigniew Ziobro și actualmente președinte al Tribunalului Constituțional, i-a ordonat procurorului său subordonat, Paweł Wilkoszewski, să facă copii ale materialelor colectate în timpul supravegherii lui Giertych prin intermediul Pegasus, pentru a obține informații despre viața sa personală și profesională în scopuri politice.

După cum susține Parchetul Național, ordinul lui Święczkowski a fost motivat de „obținerea de informații despre viața personală și profesională și activitățile politice” ale lui Roman Giertych.

În acest caz, actualul procuror general și ministru al Justiției, Waldemar Żurek, a depus o moțiune la Tribunalul Constituțional pentru a-l trage la răspundere pe Święczkowski.

El intenționează să-l acuze de depășirea autorității sale. Święczkowski neagă orice faptă ilegală și califică concluziile anchetatorilor și moțiunea lui Żurek drept „o îndrăzneală politică scandaloasă”.

Fiica prim-ministrului, interceptată cu ajutorul Pegasus

Înainte de a se întoarce în politica activă în 2023, Roman Giertych a practicat avocatura. În timpul guvernării partidului Lege și Justiție, el a reprezentat numeroși politicieni din opoziție, inclusiv pe Donald Tusk însuși. De asemenea, el a reprezentat membrii familiei actualului prim-ministru.

Și din acest motiv, după cum a stabilit Onet, statutul de victimă în ancheta privind abuzul sistemului Pegasus a fost acordat fiicei premierului Tusk, Katarzyna Tusk-Cudna.

Acest fapt a fost confirmat de procurorul Józef Gacek într-un interviu acordat Onet.

“Pot confirma doar că doamna Katarzyna Tusk-Cudna a fost deja interogată de procuratură în calitate de parte vătămată în cazul privind ridicarea imunității domnului Bogdan Święczkowski și a procurorului Paweł Wilkoszewski” a declarat anchetatorul.

