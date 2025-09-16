Frontiera polono-belarusă rămâne închisă pe termen nedefinit, anunță Varșovia. "Măsura are legătură cu exercițiile ruso-belaruse Zapad 2025"

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 17:01
300 citiri
FOTO X/@olddog100ua

Frontiera polono-belarusă va rămâne închisă pe termen nedefinit, a anunțat marți, 16 septembrie, Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă. Anunțul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varșovia și Minsk, după ce mai multe drone au violat spațiul aerian al țării NATO.

Guvernul polonez anunțase săptămâna trecută închiderea frontierei belaruse începând de la miezul nopții de 12 septembrie și pe parcursul desfășurării exercițiilor militare Zapad (care se încheie marți, 16 septembrie - n.r.), la care participă circa 30.000 de militari din Rusia și Belarus, se desfășoară pe teritoriul acestor două țări și pe care premierul polonez Donald Tusk le-a descris ca fiind „agresive”. Restricțiile erau în vigoare până la 9 decembrie, scrie antena3.ro.

În același timp, și în Polonia au loc exerciții militare începând de marți, 16 septembrie. La acestea participă aproximativ 30.000 de soldați din țara gazdă, Suedia, Norvegia și Statele Unite.

Sunt cele mai ample exerciții militare de acest tip din ultimul an, iar premierul Donald Tusk și-a anunțat prezența la locul desfășurării acestora.

Marți, Polonia a decretat continuarea închiderii „până când frontiera va fi complet securizată, odată ce informațiile furnizate de serviciile de securitate confirmă acest lucru”. În comunicat se mai arată că „această măsură are legătură cu exercițiile ruso-belaruse Zapad 2025, dar, foarte important, că (Polonia) nu are în vedere închiderea frontierei doar pe durata acestora”.

Traficul rutier și feroviar de mărfuri și de pasageri este, de asemenea, supus restricțiilor. În urma incursiunilor cu drone rusești de săptămâna trecută, anterior, fuseseră restricționate traficul privat și zborurile nocturne prin spațiul aerian estic polonez.

Autoritățile de la Varșovia au arestat luni seară, 15 septembrie, doi cetățeni din Belarus care operau o dronă chiar deasupra Palatului Prezidențial din Varșovia, dar și a altor clădiri oficiale. Poliția îi va interoga marți pe cei doi.

Relațiile dintre Polonia și Belarus sunt tensionate din urmă cu aproximativ trei ani, de la izbucnirea crizei privind migrația la frontiera comună, acestea ducând la mai multe incidente violente și chiar la moartea unui soldat polonez.

