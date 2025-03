Influencerii pro-Trump au găsit un „Călin Georgescu” în Polonia căruia să îi sară în apărare. Este un parlamentar de opoziție, acuzat de corupție cu bani publici VIDEO

Mario Nawfal, un om cunoscut în sfera conservatoare și preluat frecvent de Elon Musk, totodată autorul unui interviu recent cu Călin Georgescu, sare în apărarea unui politician din Polonia, după ce acesta a fost reținut pentru corupție.

”Polonia îl arestează pe deputatul de opoziție Matecki, după ce acesta a renunțat la imunitatea parlamentară. Deputatul de opoziție polonez Matecki a fost deposedat de imunitate, arestarea sa fiind anunțată oficial în timpul sesiunii Sejm. Ministrul Justiției Adam Bodnar a confirmat ordinul de arestare. În semn de protest, Matecki s-a încătușat pe podiumul parlamentar și a emis un avertisment dur către lumea liberă” a scris Nawfal, alături de citatul lui Marecki din Parlament.

🚨🇵🇱POLAND MOVES TO ARREST OPPOSITION MP MATECKI AFTER STRIPPING HIS IMMUNITY

Polish opposition MP Matecki has been stripped of his immunity, with his arrest officially announced during the Sejm session.

