Cum ocolesc ”șmecherii” sistemul SGR în Polonia. Un mare lanț de magazine vinde apă plată la sticlă de 3,001 litri FOTO

Autor: Eugen Porojan
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 11:32
Cum ocolesc ”șmecherii” sistemul SGR în Polonia SGR FOTO Pixabay

Introducerea sistemului SGR în Polonia de miercuri, 1 octombrie, a venit cu o surpriză din partea unui producător de apă plată. Pentru a ocoli sistemul de garanție-returnare pentru recipientele de până la 3 litri, firma poloneză a creat sticla de 3,001 litri, disponibilă deja în rețeaua de magazine Kaufland din Polonia.

Perioada de tranziție la SGR, după care nu vor mai fi acceptate ambalaje nereturnabile de plastic și metal, este doar 3 luni în Polonia, astfel că de la 1 ianuarie 2026, toate sticlele de plastic de până la 3 litri se vor scumpi cu 0,5 zloți polonezi (0,60 lei).

Pentru a păstra un preț cât mai redus, producătorul apei plate Ustronianka a introdus ambalajul de 3 litri și un mililitru, care ocolește prevederea Ministerului Mediului din Polonia cu privire la implementarea SGR, potrivit

polskieradio24.pl.

Kaufland nu doar că vinde sticlele de 3,001 litri, dar le și promovează cu mesajul „această sticlă nu intră în sistemul SGR”. O astfel de sticlă de apă plată costă 2,69 zloți (3,21 lei), cu prețul de 0,9 zloți pe litru (1,07 lei).

Sticla de 3,001 litri este promovată în cel mai recent catalog Kaufland Polonia.

FOTO X /Pan Szeleścik

