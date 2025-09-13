Marco Rubio consideră ”inacceptabilă” prezența dronelor rusești pe teritoriul Poloniei

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, 13 septembrie, că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, precum şi „regretabilă şi periculoasă”, dar că rămâne neclar dacă Moscova a trimis în mod deliberat dronele pe teritoriul polonez, relatează Reuters.

„Nu există nicio îndoială: dronele au fost lansate intenţionat. Întrebarea este dacă dronele aveau ca obiectiv specific pătrunderea în Polonia. Dacă da (...) atunci este evident vorba de o escaladare majoră”, a comentat şeful diplomaţiei americane, subliniind că vor mai fi necesare „câteva zile” pentru a afla mai multe.

Rubio a mai spus că, dacă se dovedeşte că dronele au fost direcţionate către Polonia, „atunci este evident că va fi o mişcare care va duce la o escaladare a conflictului”.

Şeful diplomaţiei americane a făcut declaraţia jurnaliştilor înainte de a pleca într-o deplasare în Israel şi Marea Britanie.

NATO a anunţat vineri planuri de întărire a apărării flancului estic al Europei, după ce Polonia a doborât drone care îi încălcaseră spaţiul aerian, fiind pentru prima dată când un membru al alianţei occidentale deschide focul în războiul Rusiei din Ucraina.

Tot vineri, Polonia a respins sugestia preşedintelui american Donald Trump că incursiunile ar fi putut fi o greşeală, fiind un rar moment când preşedintele american a fost contrazis de unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi europeni ai săi. Ministrul de externe al Poloniei a declarat pentru Reuters că Polonia speră ca Washingtonul să ia măsuri pentru a-şi arăta solidaritatea cu Varşovia.

Vineri, la Naţiunile Unite, SUA au calificat încălcările spaţiului aerian drept „alarmante” şi au promis să „apere fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Rusia a declarat că forţele sale atacau Ucraina în momentul incursiunilor dronelor şi că nu intenţiona să lovească ţinte din Polonia.

