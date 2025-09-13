Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul polonez. "Pentru că a spus adevărul" VIDEO

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 12:55
Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul polonez. "Pentru că a spus adevărul" VIDEO
Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul polonez FOTO Captură video X/Dariusz Matecki

Parlamentul polonez l-a onorat vineri, 12 septembrie, pe Charlie Kirk cu un moment de reculegere după ce a fost brutal ucis în Statele Unite, a anunțat pe Facebook, Dariusz Matecki, membru al Seimului (camera inferioară a parlamentului polonez).

Matecki a postat pe rețeaua de socializare un videoclip cu momentul de reculegere, iar în comentariul acestuia a notat: "Pentru Charlie Kirk, pentru că a spus adevărul, pentru că a apărat libertatea de exprimare, pentru credința sa în Dumnezeu și pentru că a expus minciunile stângii".

Parlamentarul polonez a mai scris că, totuși, nu toți cei din sală au respectat momentul de reculegere.

"Din păcate, chiar și în Polonia, unii din stânga au dat dovadă de o lipsă totală de respect: ministrul adjunct al Educației a ieșit din sală. Comportament rușinos din partea stângii în Parlamentul European, comportament rușinos din partea democraților din SUA și reacții rușinoase din partea multor așa-zise celebrități care nu numai că au refuzat să condamne acest asasinat politic, dar chiar l-au batjocorit.

Este dezgustător. Aceasta este adevărata față a stângii radicale. Onoare și glorie lui Charlie. Dumnezeu să aibă grijă de familia lui și să-l odihnească în pace!", a notat Dariusz Matecki pe Facebook.

Pe de altă parte, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi, 11 septembrie, o solicitare a unor europarlamentari din grupurile de dreapta de a ține un minut de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte într-un atac armat.

Propunerea a fost inițiată de Charlie Weimers, eurodeputat suedez din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), care a sugerat marcarea simbolică a tragediei „pentru a afirma că dreptul la libertatea de exprimare nu poate fi suprimat prin violență”.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era cunoscut pentru activitatea sa în rândul electoratului conservator american și pentru aparițiile frecvente în dezbateri publice pe teme politice și culturale. El a fost împușcat mortal miercuri, în timp ce susținea un discurs la Utah Valley University.

