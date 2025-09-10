Momentul când o dronă este doborâtă deasupra Poloniei. „S-a auzit o bubuitură” VIDEO

A apărut primul video cu momentul în care una dintre dronele rusești care au intrat în Polonia este doborâtă de antiaeriană. Clipul a fost publicat de televiziunea privată TVN24, dar s-a răspândit rapid pe social media.

Este vorba de o înregistrare de pe o cameră de supraveghere de la casă. Pe imaginile alb-negru se observă o lumină care brăzdează cerul, apoi o explozie.

Aleksandra, proprietara înregistrării primite de TVN24, a explicat că a aflat despre situație abia dimineața. „Dorm cu dopuri de urechi, așa că nu am auzit nimic, dar am văzut informațiile în această dimineață. Știu și de la prieteni că s-a auzit o bubuitură în apropiere”, a spus ea.

„După ce am ajuns la serviciu, am decis să verific camerele de supraveghere de la domiciliu și, într-adevăr, camera de pe interfon a înregistrat momentul în care drona a fost doborâtă, înregistrat la 3:20 dimineața”, a explicat ea. Femeia a adăugat că nu a văzut niciun serviciu de urgență la fața locului în acea dimineață. „Conduc spre serviciu într-o altă direcție, așa că, chiar dacă erau în drum, nu aveam cum să-i ratez”, a explicat ea.

În Cześniki, în același district - nu departe de locul unde se află casa femeii - au fost găsite rămășițele uneia dintre mașinile doborâte.

Moment zestrzelenia drona w powiecie zamojskim na Lubelszczyźnie. pic.twitter.com/2zjbfnYucw — WolnośćTV (@WolnoscTV) September 10, 2025

