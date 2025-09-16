Președintele Poloniei cere explicații de la premier după ce s-a constatat că distrugerile din „scandalul dronelor rusești” ar fi fost provocate de avioanele F-16 poloneze

Autor: Dan Stan
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 19:47
1068 citiri
Karol Nawrocki FOTO Facebook/Karol Nawrocki

Informații neașteptate apărute în presa poloneză: acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost distrus, cel mai probabil, de o rachetă poloneză lansată de un avion F-16, nu de o dronă a Rusiei.

Publicația poloneză Rzeczpospolita, care citează surse din agențiile de securitate ale statului, a făcut anunțul. Însă, premierul Donald Tusk respinge noul scenariu.

„Toată responsabilitatea pentru pagubele aduse casei din Wyrykach revine autorilor provocării cu drone, adică Rusiei. Serviciile competente vor informa publicul, guvernul și președintele cu privire la toate circumstanțele incidentului după finalizarea procedurilor. Nu vă atingeți de soldații polonezi”, a scris șeful Executivului de la Varșovia, pe X.

Președintele Nawrocki a ieșit la atac. Așteaptă replica lui Tusk: „În contextul dezinformării și al războiului hibrid, mesajele transmise polonezilor trebuie verificate și confirmate”

Între timp, președintele conservator Nawrocki trage la răspundere premierul progresist.

„Cu referire la articolele publicate în Rzeczpospolita, vă informăm că președintele Nawrocki așteaptă ca Guvernul să clarifice de urgență incidentul din orașul Wyrykach. Este de competența Guvernului să utilizeze toate instrumentele și instituțiile disponibile pentru a rezolva această problemă cât mai repede posibil. Nu se acceptă ascunderea informațiilor.

În contextul dezinformării și al războiului hibrid, mesajele transmise polonezilor trebuie verificate și confirmate. În același timp, președintele subliniază că nici el, nici BBN nu au fost informați în acest sens, iar problema nu a fost prezentată sau clarificată în cadrul Consiliului Național de Securitate”, a transmis, într-o postare pe X, Biroul Național de Securitate al Poloniei.

Casa cu acoperișul distrus se află într-un sat numit Wyryki, din regiunea Lubin. Evenimentul neașteptat a avut loc pe data de 10 septembrie.

Polonia cere NATO să se pregătească de război. Președintele Nawrocki spune că atacul cu drone a fost "controlat direct de la Moscova"
Președintele Karol Nawrocki a cerut întărirea capacităților de descurajare ale NATO, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Nawrocki a subliniat că...
Marco Rubio consideră ”inacceptabilă” prezența dronelor rusești pe teritoriul Poloniei
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, 13 septembrie, că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, precum şi...
