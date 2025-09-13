Patrulă cu avioane de vânătoare la granița de est a Poloniei după ce dronele rusești i-au pătruns pe teritoriu

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 20:07
188 citiri
Patrulă cu avioane de vânătoare la granița de est a Poloniei după ce dronele rusești i-au pătruns pe teritoriu
Avioanele F-16 olandeze FOTO Ministerul olandez al Apărării

Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă, 13 septembrie, pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au declarat autorităţile poloneze, relatează Reuters.

Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operaţiune în apropierea frontierei cu Ucraina „pentru a asigura securitatea spaţiului aerian” polonez, la trei zile după ce Polonia a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO.

„Aceste acţiuni sunt de natură preventivă şi vizează securizarea spaţiului aerian şi protejarea cetăţenilor, în special în zonele adiacente zonei ameninţate”, a declarat Comandamentul în comunicat.

În comunicat nu s-a menţionat nicio încălcare a spaţiului aerian polonez.

Polonia a declarat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Moscova a dat asigurări că nu a vizat Polonia.

Agenţia poloneză de navigaţie aeriană a declarat că aeroportul din Lublin şi zona controlată din jurul aeroportului au fost închise sâmbătă pentru operaţiuni de zbor.

Măsurile vin în condiţiile în care Rusia şi Belarus desfăşoară manevre militare în apropiere de graniţa cu Polonia.

La rândul ei, România a ridicat sâmbătă două aeronave de luptă F 16 de la Baza 86 Aeriană Feteşti pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. La ora 18.12 a fost emis un mesaj RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV de Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

NATO a anunţat vineri că a lansat operaţiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estului) pentru consolidarea apărării pe flancul de est, după incidentul cu drone din Polonia.

Adevăratul scop al incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de un colonel britanic
Adevăratul scop al incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de un colonel britanic
În urma incursiunii dronelor rusești în Polonia, secretarul britanic al Apărării, John Healy, a declarat că a instruit forțele armate ale țării să pregătească opțiuni pentru...
NATO, prinsă nepregătită în fața Rusiei. Rata de doborâre a dronelor rusești în Polonia, mai mică decât a Ucrainei ANALIZĂ
NATO, prinsă nepregătită în fața Rusiei. Rata de doborâre a dronelor rusești în Polonia, mai mică decât a Ucrainei ANALIZĂ
Drone rusești ieftine, construite din lemn și spumă, au pătruns săptămâna aceasta în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte cu sisteme de apărare ce valorează milioane de...
#Polonia, #avioane vanatoare, #granita, #drone rusesti polonia , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au semnat actele: Maria Sharapova si-a vandut "bijuteria" cu 25 de milioane de euro si se muta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”
  2. Patrulă cu avioane de vânătoare la granița de est a Poloniei după ce dronele rusești i-au pătruns pe teritoriu
  3. Două școli din București funcționează în trei schimburi. Reacția ministrului Educației: „Este ilegal”
  4. Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puțin 25 de răniți - VIDEO
  5. UPDATE Dronă interceptată în spațiul aerian al României. Mesaj RO-Alert pentru Tulcea. Două avioane F-16 au fost trimise în recunoaștere
  6. Un șofer beat a lovit trei mașini parcate, inclusiv autospeciala poliției, după o urmărire ca-n filme VIDEO
  7. Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
  8. Acuzația lansată de liderul comunității maghiare din Kiev la adresa lui Viktor Orban privind regiunea ucraineană Transcarpatia
  9. Moțiunea AUR îl poate trimite pe Daniel David acasă: ministrul Educației amenință cu demisia
  10. Adevăratul scop al incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de un colonel britanic