Polonia își construiește cea mai mare armată din Europa, dar războiul din Ucraina îi expune punctele slabe

Într-o Europă care trăiește cu spectrul tot mai clar al unei confruntări directe cu Rusia, Polonia se poziționează drept bastionul estic al NATO. Cu un buget de apărare record și o armată în plină expansiune, Varșovia mizează pe forță, tehnologie și disuasiune. Însă realitatea de pe frontul ucrainean scoate la iveală vulnerabilități pe care nici cel mai ambițios program de înarmare nu le poate acoperi peste noapte, scrie Kyiv Independent.

Un efort militar fără precedent în Europa

Împinsă de agresivitatea Rusiei și de războiul de lângă graniță, Polonia a demarat, după 2022, cel mai amplu program de înzestrare și extindere militară din Europa postbelică. În doar un deceniu, efectivele armatei au crescut de la 100.000 la peste 216.000 de militari, iar obiectivul asumat este atingerea pragului de 300.000. Premierul Donald Tusk a vorbit, în martie 2025, despre instruirea militară a fiecărui bărbat adult din Polonia, într-un efort de a construi o armată de „jumătate de milion”.

În paralel, bugetul de apărare a ajuns la 4,7% din PIB – cel mai mare procent din cadrul NATO. Asta înseamnă aproximativ 35 de miliarde de dolari anual, de trei ori mai mult decât în 2014.

Cu acești bani, Polonia își consolidează capacitățile ofensive și de descurajare: peste 1.000 de tancuri (inclusiv modele moderne sud-coreene K2 și americane Abrams), zeci de avioane de luptă F-35, elicoptere Apache și sisteme HIMARS – 486 de lansatoare, un număr uriaș comparativ chiar și cu ceea ce a primit Ucraina.

Dincolo de cifre, problemele rămân

Dar dincolo de acest efort fără precedent, experții avertizează că realitatea din teren – și mai ales lecțiile învățate din războiul din Ucraina – pun în lumină goluri periculoase. Profesorul Robert Czulda, expert în securitate de la Universitatea din Łódź, Polonia, atrage atenția că ritmul achizițiilor a depășit capacitatea de a construi un sistem coerent de apărare.

„Se observă foarte atent ce se întâmplă în Ucraina, dar concluziile sunt puse în practică extrem de lent”, spune el.

Una dintre marile vulnerabilități este lipsa unei infrastructuri eficiente pentru utilizarea și combaterea dronelor. Deși Polonia a lansat, în 2025, un program de 200 de milioane de zloți pentru dezvoltarea acestei capacități, realitatea este că, în acest moment, armata poloneză are un singur sistem anti-dronă (SKYctrl), despre care chiar surse militare locale afirmă că dă rateuri și nu detectează țintele în timp real.

Exemplul este elocvent: pe 20 august, o dronă rusească a străbătut 100 de kilometri în spațiul aerian polonez și s-a prăbușit în satul Osiny – fără să fi fost interceptată.

Acest lucru ridică întrebări serioase despre protecția infrastructurii critice, inclusiv a bazelor aeriene unde sunt operate avioanele F-16 și, curând, cele F-35.

Problema personalului: o armată mare, dar cu recrutare lentă

Un alt punct nevralgic este resursa umană. În ciuda creșterii rapide a efectivelor, campaniile de recrutare au încetinit vizibil. În 2023 au fost înrolați 16.000 de recruți noi, iar până la jumătatea lui 2024 – doar 10.000. În comparație, Ucraina are între 800.000 și 900.000 de soldați activi, dar resimte presiuni mari în asigurarea rotației și înlocuirii acestora, în fața unei armate ruse de 1,5 milioane.

„Una dintre lecțiile clare ale războiului este că ai nevoie de un sistem eficient de înlocuire a militarilor din linia întâi. Polonia nu l-a construit încă”, afirmă Czulda. Iar ideea instruirii militare în masă este, în opinia sa, „populism pentru uz electoral”.

În plus, mai adaugă profesorul, Polonia nu are nici capacități industriale suficiente pentru a produce muniție de artilerie pe scară largă, iar logistica, apărarea civilă și capabilitățile în spațiul cibernetic și cel satelitar rămân subdezvoltate.

Un raport recent indică faptul că armata poloneză ar putea rezista unei ofensive timp de aproximativ două săptămâni fără sprijin extern. Deși Ministerul Apărării a calificat această estimare drept „scandaloasă”, comparația cu realitatea din Ucraina este inevitabilă: Kievul rezistă de peste trei ani unui război de uzură, susținut însă de un flux constant de muniție și armament occidental.

Încă nu există o reformă sistemică reală

Deși investițiile sunt vizibile – atât în capabilități de atac la distanță, cât și în forțele blindate sau apărarea antiaeriană – analiștii avertizează că schimbările structurale sunt mult prea lente. „Armata poate arăta modernă pe hârtie, dar să nu fie eficientă într-un conflict real”, spune Czulda.

În februarie, la Bydgoszcz a fost inaugurat Centrul NATO-Ucraina pentru analiză și instruire, o inițiativă menită să transfere lecțiile învățate din conflictul din est către statele membre ale Alianței.

La rândul său, Polonia investește în dezvoltarea capabilităților de lovitură la distanță – precum rachetele americane JASSM – și în manevrarea rapidă a trupelor pentru a evita un conflict static, „de tranșee”, cum e cel din Donbas.

Totuși, trebuie spus clar că o eventuală confruntare între Polonia și Rusia nu ar semăna cu cea din Ucraina. Fiind membru NATO, Polonia ar putea beneficia de superioritatea aeriană și de sprijin aliat rapid. Dar acest scenariu presupune că toate verigile lanțului logistic și decizional ar funcționa impecabil – ceea ce, după cum avertizează specialiștii, nu este încă garantat.

O cursă contra-cronometru

Războiul din Ucraina a obligat Europa să se uite din nou, cu seriozitate, la capacitatea sa de apărare. Polonia a răspuns cel mai rapid și cel mai hotărât – dar și acest efort ambițios are limitele lui. Între ceea ce se cumpără și ceea ce se poate susține logistic într-un război de durată este o diferență esențială.

Pentru moment, Polonia rămâne un exemplu de voință strategică, dar și un caz de studiu despre cât de greu este să transformi o armată națională într-o forță coerentă, integrată și pregătită pentru scenarii de criză pe termen lung.

