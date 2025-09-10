Polonezii au găsit în curțile lor resturi ale rachetelor folosite la doborârea dronelor rusești. "Ca să fie clar, acesta nu este un motiv de sărbătoare"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 17:54
228 citiri
Polonezii au găsit în curțile lor resturi ale rachetelor folosite la doborârea dronelor rusești FOTO X/@MarcinRogowsk14

Armata poloneză a doborât, în cursul nopții de marți spre miercuri, 10 septembrie, mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei.

Cel puțin șapte drone și rămășițele unei rachete neidentificate au fost găsite în Polonia după ce armata rusă i-a încălcat spațiul aerian în timpul nopții, potrivit The Guardian.

Conform declarației Karolinei Galecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, autoritățile poloneze au identificat până în prezent șapte drone și „rămășițe ale unei rachete de origine neidentificată”.

Pe de altă parte, Jacek Goryszewski, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, a clarificat că unele dintre dronele detectate în timpul nopții seamănă ca aspect cu dronele momeală Gerbera, dar acest lucru trebuie încă verificat.

El a menționat, de asemenea, că resturile de rachetă sunt clasificate în prezent ca fiind de origine necunoscută și s-ar putea dovedi a fi o rachetă defensivă.

Între timp, polonezii au găsit în curțile lor resturile rachetelor folosite la doborârea dronelor rusești.

Astfel, rămășițe ale unei rachete aer-aer AMRAAM trasă de un F-35 olandez au fost găsite în zona dintre satele Kodeniec, Wyhalew și Wyrki, din voievodatul Lublin.

Oamenii au fotografiat resturile respective și au postat pozele pe rețelele de socializare.

"Am ajuns în punctul în care un polonez poate găsi rămășițe ale unei rachete aer-aer AIM-120 C-7 AMRAAM poloneze sau olandeze, folosite pentru a ataca dronele rusești, în grădina lui.

Ca să fie clar, acesta nu este un motiv de sărbătoare", a scris unul dintre cetățenii polonezi pe X.

"Drona doborâtă de acest AMRAAM s-a prăbușit probabil într-o casă din satul Wyrki-Wola. Resturile din fotografie au fost găsite la câțiva kilometri de casa distrusă", scrie un alt internaut.

În noaptea de miercuri, 10 septembrie, drone rusești de atac au încălcat spațiul aerian polonez. Aviația a fost chemată pentru a respinge amenințarea.

Din cauza atacului masiv rusesc și a pericolului potențial pentru țară, aeroporturile din Varșovia, Lublin și Rzeszów au fost suspendate temporar.

19 drone rusești au zburat în spațiul aerian polonez, dintre care doar patru au fost doborâte de forțele poloneze de apărare aeriană.

Pentru prima dată, o clădire rezidențială a fost avariată în Polonia ca urmare a unui atac rusesc.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că, după incident, Varșovia a cerut oficial NATO să invoce articolul 4 din Tratat.

Analiștii de la Defense Express sugerează că Moscova pregătise astfel de atacuri în avans.

