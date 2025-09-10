Polonezii au găsit în curțile lor resturi ale rachetelor folosite la doborârea dronelor rusești. "Ca să fie clar, acesta nu este un motiv de sărbătoare"

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 17:54
228 citiri
Polonezii au găsit în curțile lor resturi ale rachetelor folosite la doborârea dronelor rusești FOTO X/@MarcinRogowsk14
Armata poloneză a doborât, în cursul nopții de marți spre miercuri, 10 septembrie, mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei.
Cel puțin șapte drone și rămășițele unei rachete neidentificate au fost găsite în Polonia după ce armata rusă i-a încălcat spațiul aerian în timpul nopții, potrivit The Guardian.
Conform declarației Karolinei Galecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, autoritățile poloneze au identificat până în prezent șapte drone și „rămășițe ale unei rachete de origine neidentificată”.
Pe de altă parte, Jacek Goryszewski, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, a clarificat că unele dintre dronele detectate în timpul nopții seamănă ca aspect cu dronele momeală Gerbera, dar acest lucru trebuie încă verificat.
El a menționat, de asemenea, că resturile de rachetă sunt clasificate în prezent ca fiind de origine necunoscută și s-ar putea dovedi a fi o rachetă defensivă.
Între timp, polonezii au găsit în curțile lor resturile rachetelor folosite la doborârea dronelor rusești.
Astfel, rămășițe ale unei rachete aer-aer AMRAAM trasă de un F-35 olandez au fost găsite în zona dintre satele Kodeniec, Wyhalew și Wyrki, din voievodatul Lublin.
Oamenii au fotografiat resturile respective și au postat pozele pe rețelele de socializare.
"Am ajuns în punctul în care un polonez poate găsi rămășițe ale unei rachete aer-aer AIM-120 C-7 AMRAAM poloneze sau olandeze, folosite pentru a ataca dronele rusești, în grădina lui.
Ca să fie clar, acesta nu este un motiv de sărbătoare", a scris unul dintre cetățenii polonezi pe X.
"Drona doborâtă de acest AMRAAM s-a prăbușit probabil într-o casă din satul Wyrki-Wola. Resturile din fotografie au fost găsite la câțiva kilometri de casa distrusă", scrie un alt internaut.
În noaptea de miercuri, 10 septembrie, drone rusești de atac au încălcat spațiul aerian polonez. Aviația a fost chemată pentru a respinge amenințarea.
Din cauza atacului masiv rusesc și a pericolului potențial pentru țară, aeroporturile din Varșovia, Lublin și Rzeszów au fost suspendate temporar.
19 drone rusești au zburat în spațiul aerian polonez, dintre care doar patru au fost doborâte de forțele poloneze de apărare aeriană.
Pentru prima dată, o clădire rezidențială a fost avariată în Polonia ca urmare a unui atac rusesc.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că, după incident, Varșovia a cerut oficial NATO să invoce articolul 4 din Tratat.
Analiștii de la Defense Express sugerează că Moscova pregătise astfel de atacuri în avans.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Rusia încalcă spațiul NATO
Armata poloneză a doborât, în cursul nopții de marți spre miercuri, 10 septembrie, mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei....
Armata rusă a dat asigurări miercuri, 10 septembrie, că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a...
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri, 10 septembrie, într-un comunicat oficial, postat și pe X, că Washingtonul este pregătit să apere "fiecare centimetru...
Analistul economic Andrei Caramitru spune miercuri, 10 septembrie, că Rusia va merge până la capăt să destabilizeze Europa.
Afirmația lui Caramitru vine după ce mai multe drone rusești...
Polonia invocă Articolul 4 din Tratatul NATO după 19 intruziuni în spațiul său aerian, marcând o mobilizare rapidă a Alianței pentru consultări și sprijin defensiv. Premierul Donald Tusk...
România este pregătită din toate punctele de vedere pentru a acționa prompt, în eventualitatea în care și-n țara noastră s-ar petrece un incident precum cel din Polonia, a transmis...
Kremlinul evită să comenteze direct asupra incidentului cu dronele din Polonia, delegând responsabilitatea Ministerului Apărării și respinge acuzațiile UE și NATO privind o presupusă...
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri, 19...
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacţionat la incidentul cu dronele din spaţiul aerian polonez făcând o adevărată echilibristică între ceea ce susţine în politica sa externă.
Noul...
Reacție neașteptată din partea Belarusului, după ce Polonia a anunțat public faptul că a doborât mai multe drone rusești, care au intrat ilegal în spațiul aerian polonez. Autoritățile...
”Coincidența între valorile AUR, ideile AUR și politica rusească ar trebui să le ridice susținătorilor partidului multe semne de întrebare”, declară politologul Cristian Pîrvulescu...
Intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ridică semne de întrebare privind intențiile Moscovei și limitele răbdării NATO și a reacției SUA. O analiză Sky News arată că...
Moscova respinge acuzațiile Varșoviei după ce Polonia a doborât mai multe drone intrate în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. În timp ce premierul Donald Tusk...
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu consideră că, în cazul în care dronele rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei au făcut parte dintr-un „zbor planificat”, și nu au...
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea...
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, miercuri, că încălcarea spaţiului aerian al Poloniei ”este inacceptabilă” şi apreciază că bombardamentele ruseşti în imediata apropiere a...
Reacția a președintelui Nicușor Dan pe fondul tensiunilor tot mai mari de la granița estică a NATO, după ce mai multe drone rusești au pătruns adânc în Polonia. Într-o postare pe...
România a oferit prima reacție prin vocea ministrului Moșteanu, după ce Polonia a doborât mai multe drone ale Rusiei, care se aflau în spațiul aerian al NATO. Oficialul de la MApN are un...