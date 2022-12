Polonia și-a dotat armata cu peste 100 de tancuri moderne și alte armamente grele. „Va întări capacitatea de a răspunde ameninţărilor prezente şi viitoare”

Statele Unite au aprobat să vândă suplimentar Poloniei 116 tancuri de luptă americane Abrams şi alte armamente grele pentru un total de 3,75 miliarde de dolari, după ce au mai achiziţionat 250 în aprilie, a anunţat marţi, 6 decembrie, Departamentul de Stat american.

Polonia doreşte să achiziţioneze 116 tancuri Abrams în versiunea lor modernizată (M1A1), 12 vehicule de salvare M88A2 Hercules, opt poduri mobile de asalt M1110 capabile să permită trecerea tancurilor peste râuri, aproximativ 50 de vehicule uşoare şi arme uşoare şi muniţia acestora, pentru un total de 3,75 miliarde de dolari, potrivit diplomaţiei americane.

Această vânzare de material sensibil trebuia anterior aprobată de guvernul american, iar Congresul a fost informat despre asta, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

"Acest proiect de vânzare va întări capacitatea Poloniei de a răspunde ameninţărilor prezente şi viitoare, oferindu-i o forţă credibilă capabilă să descurajeze adversarii şi să participe la operaţiunile NATO", a adăuga textul.

Polonia, ţară frontalieră cu Ucraina invadată de Rusia, a achiziţionat deja în aprilie 250 de tancuri Abrams şi alte tancuri de recuperare, poduri de asalt, sisteme de antrenament şi logistică, precum şi o cantitate serioasă de muniţie, pentru 4,74 miliarde de dolari.

Za nami kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP.Departament Stanu 🇺🇸wyraził zgodę na sprzedaż 🇵🇱dodatkowych 116 czołgów Abrams wraz z amunicją.Przystępujemy do negocjacji cenowych. Pierwsze dostawy możliwe w 2023r.Silne wojsko to bezpieczna 🇵🇱 pic.twitter.com/kmJCiTVpRp