Drone rusești în spațiul aerian NATO: cum a acționat apărarea aeriană a Poloniei

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 16:53
467 citiri
Drone rusești în spațiul aerian NATO: cum a acționat apărarea aeriană a Poloniei
Casă poloneză lovită de drona rusească/FOTO:@BohuslavskaKate

Noaptea de marți spre miercuri, 9 spre 10 septembrie a marcat o nouă escaladare. O serie de drone rusești au traversat spațiul aerian polonez, stârnind reacții rapide și coordonate din partea NATO și autorităților naționale.

Potrivit surselor militare citate de portalul Defence24, în misiunea de interceptare au fost implicate două baterii Patriot amplasate în Jaśonka, lângă Rzeszów.

Polonia are în prezent două baterii Patriot staționate în Jasionka, lângă Rzeszów, care vor rămâne acolo cel puțin până la sfârșitul anului. Pe 10 septembrie, sistemele au lucrat împreună cu avioane F-16 și F-35 pentru a doborî drone din Federația Rusă.

În timpul raidului cu drone rusești asupra teritoriului polonez din noaptea de 10 august, Forțele Armate Poloneze au desfășurat 2 sisteme Patriot, iar partenerii NATO au furnizat avioane de vânătoare și aeronave de sprijin. Detalii despre activitatea comună de apărare aeriană au fost date de portalul Defence24.

Site-ul a colectat informații despre detaliile apariției dronelor rusești în Polonia și a explicat modul în care au cooperat diferite părți ale sistemului de apărare aeriană.

Cum a fost respins un atac aerian cu drone rusești în Polonia:

-aproximativ 19-20 de drone au intrat în Polonia. Șapte drone au sosit de pe teritoriul Ucrainei, iar restul, probabil din Belarus;

-una dintre dronele Gerber s-a prăbușit în Voievodatul Lublin - nu a fost doborâtă, ci a căzut pentru că s-a agățat de o linie electrică. Aceste drone sunt considerate avioane de recunoaștere, dar rușii le adaugă explozibili pentru a ucide salvatorii și trecătorii;

-forțele de apărare aeriană poloneze și aliate au doborât 3-4 drone, iar restul s-au întors în Ucraina și au creat probleme suplimentare pentru că i-au atacat pe ucraineni dinspre vest;

-operațiunea Forțelor Aeriene a durat de la ora 23:30, pe 9 septembrie, până la ora 6:00, pe 10 septembrie (ora Varșoviei);

-o aeronavă Saab 340 AEW a decolat pentru a detecta ținte inamice — se deplasa între Rzeszów și Lublin, decolând de la Baza 43 a Aviației Navale din Gdynia;

-un avion de vânătoare olandez F-35A, care era staționat în Polonia, și un avion polonez F-16, care au decolat — scopul lor era interceptarea dronelor rusești;

-elicoptere Mi-24, Mi-17 și Black Hawk au fost trimise probabil pentru a căuta resturi;

-bateriile germane Patriot au fost folosite pentru urmărirea țintelor;

-doborârea a fost probabil efectuată folosind rachete aer-aer ghidate prin radar AIM-120 AMRAAM cu rază medie de acțiune (puțin mai scumpe) sau rachete AIM-9X Sidewinder cu rază scurtă de acțiune (puțin mai ieftine);

-o aeronavă italiană suplimentară de avertizare timpurie radar (probabil un G550 CAEW) și o aeronavă cisternă NATO A330 MRTT erau, de asemenea, în funcțiune.

Analiștii Defence24 subliniază că nu au fost utilizate tehnologii mai avansate precum controalele electromagnetice, sisteme laser, tunuri antidrone sau interceptori specifici — semn că răspunsul s-a bazat exclusiv pe aviație și radarele existente.

Incidentele, declanșate în noaptea de 10 august, au fost calificate de guvernul polonez drept „provocări majore”, dar fără a activa Articolul 5 din Tratatul NATO.

Fragmentele identificate recuperate întregesc un tablou al rutei premeditate — experții suspectează că armata rusă a ales traseul prin Polonia în mod deliberat, testând capacitatea de reacție a aliaților.

Utilizarea cartelelor SIM poloneze în dronele rusești indică faptul că ultimele incursiuni au fost planificate
Utilizarea cartelelor SIM poloneze în dronele rusești indică faptul că ultimele incursiuni au fost planificate
O nouă serie de incursiuni aeriene provocate de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, a readus în atenție o practică deja cunoscută a Moscovei:...
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO nu consideră incursiunea dronelor rusești în Polonia un atac, însă analizează incidentul. Între 6 și 10 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, fiind detectate de...
#Polonia, #atac, #drone rusesti, #NATO , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Patroana suedeza a unui club din Romania a ramas "masca"! Partenerul ei: "Mi-a zis: 'Da-mi 3.000 Euro si voi provoca asta'"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata rusă anunță că nu are intenția de a lovi Polonia. „Suntem pregătiţi să avem consultări pe această temă”
  2. Coaliția discută, astăzi, proiectul de lege pentru restructurarea administrației locale. Premierul Bolojan ar dori să fie concediați 10% dintre angajați
  3. Anchetă în Franța privind tentativa de mituire a doi polițiști români de către traficantul de droguri Mohamed Amra. "Trebuie să plătim suma"
  4. Cazul spionului din Republica Moldova arestat în România este în atenția premierului de la Chișinău, Dorin Recean
  5. Bărbat jefuit de o femeie întâlnită pe un site de matrimoniale. Unde a avut loc incidentul
  6. Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. "Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume marcată de ambiții imperiale"
  7. Drone rusești în spațiul aerian NATO: cum a acționat apărarea aeriană a Poloniei
  8. Directorul ELCEN, acuzat oficial de DNA că a cerut o șpagă de peste un milion și jumătate de euro. Pentru ce erau banii
  9. Percheziții de amploare în București și Sibiu. Firma care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, vizată pentru evaziune fiscală
  10. Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"