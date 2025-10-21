Plan rusesc de sabotaj, dejucat în Polonia. Rețea extinsă, cu legături în România

Autoritățile poloneze au anunțat reținerea a 55 de persoane acuzate că ar fi acționat în numele Rusiei împotriva intereselor Poloniei. Potrivit Agenției de Securitate Internă (ABW), una dintre persoanele implicate este un cetățean ucrainean de 21 de ani, care locuia în apropiere de Varșovia și lucra ca magazioner. Acesta ar fi fost implicat în transportul de materiale explozive prin Polonia și România către Ucraina.

Serviciile române de informații (SRI) au colaborat cu ABW în operațiune și au reținut mai mulți complici ai suspectului pe teritoriul României, a precizat purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale poloneze, Jacek Dobrzyński.

Premierul Donald Tusk a confirmat marți dimineață reținerea ultimilor opt suspecți, afirmând că investigațiile sunt în desfășurare.

Colaborare polono-română în anchetă

Potrivit comunicatului oficial al ABW, reținerile au avut loc la 16 octombrie, iar a doua zi principalul suspect, identificat ca Danilo H., a fost pus sub acuzare. „Bărbatul desfășura activități de spionaj pe teritoriul Poloniei și României. Acțiunea comună a vizat contracararea activităților serviciilor secrete ruse”, se arată în comunicat.

Pe teritoriul României au fost arestați și alți doi cetățeni ucraineni, considerați colaboratori apropiați ai lui Danilo H.

La 17 octombrie, procurorii din cadrul Parchetului Național din Varșovia au formulat acuzații de colaborare cu serviciile de informații ruse și pregătirea unor acte de sabotaj. Conform anchetatorilor, suspecții ar fi expediat pachete conținând materiale explozive către Ucraina. Cazul are caracter „în evoluție”, au precizat autoritățile.

Crește numărul tentativelor de sabotaj

Serviciile de securitate poloneze au avertizat încă din 2024 asupra intensificării acțiunilor de tip diversionist îndreptate împotriva Poloniei și a aliaților săi din Uniunea Europeană și NATO.

„Polonia se confruntă cu o creștere semnificativă a tentativelor de sabotaj și a altor operațiuni menite să destabilizeze țara”, a declarat în luna iulie premierul Donald Tusk. Potrivit acestuia, 32 de persoane au fost deja reținute anul acesta sub suspiciunea de colaborare cu serviciile secrete ruse.

Printre acestea se află și un cetățean columbian, acuzat de implicare în două incendii provocate la ordinul Moscovei.

Într-un caz separat, procurorii au trimis în judecată un cuplu de cetățeni ruși, Igor R. și Irina R., suspectați că ar fi încercat să transmită informații confidențiale serviciilor de informații ruse. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi fost implicat și în expedierea unui colet ce conținea o „bombă cumulativă”, capabilă să provoace daune considerabile infrastructurii.

Într-un context marcat de tensiuni crescânde între Rusia și statele care sprijină Ucraina, Polonia raportează frecvent incidente de securitate – de la incendii provocate și tentative de sabotaj, până la atacuri cibernetice.

Varșovia consideră aceste acțiuni parte a unui război hibrid orchestrat de Moscova pentru a destabiliza țările de pe flancul estic al NATO. Rusia respinge însă acuzațiile.

