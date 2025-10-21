Plan rusesc de sabotaj, dejucat în Polonia. Rețea extinsă, cu legături în România

Autor: Veronica Andrei
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 13:33
400 citiri
Plan rusesc de sabotaj, dejucat în Polonia. Rețea extinsă, cu legături în România
Agenția ai Agenției de Securitate Internă a Polonie (ABW)/ FOTO:X@Krzysztof_s0wa

Autoritățile poloneze au anunțat reținerea a 55 de persoane acuzate că ar fi acționat în numele Rusiei împotriva intereselor Poloniei. Potrivit Agenției de Securitate Internă (ABW), una dintre persoanele implicate este un cetățean ucrainean de 21 de ani, care locuia în apropiere de Varșovia și lucra ca magazioner. Acesta ar fi fost implicat în transportul de materiale explozive prin Polonia și România către Ucraina.

Serviciile române de informații (SRI) au colaborat cu ABW în operațiune și au reținut mai mulți complici ai suspectului pe teritoriul României, a precizat purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale poloneze, Jacek Dobrzyński.

Premierul Donald Tusk a confirmat marți dimineață reținerea ultimilor opt suspecți, afirmând că investigațiile sunt în desfășurare.

Colaborare polono-română în anchetă

Potrivit comunicatului oficial al ABW, reținerile au avut loc la 16 octombrie, iar a doua zi principalul suspect, identificat ca Danilo H., a fost pus sub acuzare. „Bărbatul desfășura activități de spionaj pe teritoriul Poloniei și României. Acțiunea comună a vizat contracararea activităților serviciilor secrete ruse”, se arată în comunicat.

Pe teritoriul României au fost arestați și alți doi cetățeni ucraineni, considerați colaboratori apropiați ai lui Danilo H.

La 17 octombrie, procurorii din cadrul Parchetului Național din Varșovia au formulat acuzații de colaborare cu serviciile de informații ruse și pregătirea unor acte de sabotaj. Conform anchetatorilor, suspecții ar fi expediat pachete conținând materiale explozive către Ucraina. Cazul are caracter „în evoluție”, au precizat autoritățile.

Crește numărul tentativelor de sabotaj

Serviciile de securitate poloneze au avertizat încă din 2024 asupra intensificării acțiunilor de tip diversionist îndreptate împotriva Poloniei și a aliaților săi din Uniunea Europeană și NATO.

„Polonia se confruntă cu o creștere semnificativă a tentativelor de sabotaj și a altor operațiuni menite să destabilizeze țara”, a declarat în luna iulie premierul Donald Tusk. Potrivit acestuia, 32 de persoane au fost deja reținute anul acesta sub suspiciunea de colaborare cu serviciile secrete ruse.

Printre acestea se află și un cetățean columbian, acuzat de implicare în două incendii provocate la ordinul Moscovei.

Într-un caz separat, procurorii au trimis în judecată un cuplu de cetățeni ruși, Igor R. și Irina R., suspectați că ar fi încercat să transmită informații confidențiale serviciilor de informații ruse. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi fost implicat și în expedierea unui colet ce conținea o „bombă cumulativă”, capabilă să provoace daune considerabile infrastructurii.

Într-un context marcat de tensiuni crescânde între Rusia și statele care sprijină Ucraina, Polonia raportează frecvent incidente de securitate – de la incendii provocate și tentative de sabotaj, până la atacuri cibernetice.

Varșovia consideră aceste acțiuni parte a unui război hibrid orchestrat de Moscova pentru a destabiliza țările de pe flancul estic al NATO. Rusia respinge însă acuzațiile.

Atacul Nord Stream: Tusk se opune extrădării către Germania
Atacul Nord Stream: Tusk se opune extrădării către Germania
În Polonia aruncarea în aer a conductelor Nord Stream este privită drept un act eroic. Prezumitivul cofăptaş Volodimir Z., arestat acolo, nu va fi probabil extrădat către Germania. Dar...
Călin Georgescu nu scapă. Decizia instanței în dosarul în care a fost pus sub control judiciar
Călin Georgescu nu scapă. Decizia instanței în dosarul în care a fost pus sub control judiciar
Judecătoria Sectorului 1 a prelungit marți, 21 octombrie, controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe,...
#Polonia, #destructurare, #retea de sabotaj ruseasco, #ramificatii romania , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A facut-o! Dupa 6 ani de relatie, s-a casatorit cu "cea mai frumoasa femeie de pe planeta". Simona Halep a reactionat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Uitati de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi si mai adanc inima Rusiei: "Romania colaboreaza la racheta asta"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Datorii și conflicte la vârful CFR. Ministrul Transporturilor pune tunurile pe operatorul feroviar care a suspendat mai multe trenuri din cauza unor datorii
  2. A fost semnat contractul pentru Drumul Expres Oar - Satu Mare. Cei 11 km fac legătura cu frontiera cu Ungaria
  3. Explozie în Rahova. Distrigaz Sud Reţele anunță reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi
  4. Trupul unui ostatic returnat de Hamas este al unui sergent care era cetățean român. A murit ca un erou, când lupta cu răpitorii
  5. Plan rusesc de sabotaj, dejucat în Polonia. Rețea extinsă, cu legături în România
  6. Sabotori plătiți de ruși au fost arestați în România. Voiau să incendieze o firmă din București și să trimită colete-capcană în Ucraina. Tovarășii lor de rețea au fost prinși în Polonia
  7. Cărțile electronice de identitate, departe de implementarea completă. De câte cititoare ar fi nevoie la nivel național
  8. Incendiu la o școală din Timiș. Acoperișul clădirii și al casei învecinate au ars
  9. Expert în drept constituțional, după decizia CCR: „Curtea a descoperit scopul legii și a sancționat Guvernul că a fost prea adolescentin”
  10. O parte dintre judecătorii CCR care au respins reducerea pensiilor speciale au și ei astfel de venituri. Pensiile lor sunt de la 30.000 la 70.000 de lei pe lună