Tusk avertizează: Polonia va doborî orice obiect care încalcă spațiul său aerian. Cât de departe e dispusă să meargă NATO

Autor: Veronica Andrei
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:36
1187 citiri
Premierul polonez Donald Tusk Foto: Facebook/Donald Tusk

Într-un moment în care Rusia continuă să testeze răbdarea și capacitatea de reacție a flancului estic al NATO, premierul polonez Donald Tusk lansează un avertisment ferm: Varșovia nu va ezita să doboare orice obiect care încalcă spațiul său aerian și reprezintă o amenințare. Declarația, făcută pe 22 septembrie, marchează o clarificare necesară într-un climat regional tot mai tensionat.

„Vom lua decizia de a doborî aparate de zbor atunci când acestea pătrund pe teritoriul nostru și zboară deasupra Poloniei — aici nu e loc de ezitare sau ambiguități”, a declarat Tusk în cadrul unei conferințe de presă, citat de Reuters.

Totuși, premierul polonez nu exclude abordarea cu prudență a unor situații „mai puțin clare” — cum a fost recenta incursiune a două avioane rusești în apropierea platformei Petrobaltic din Marea Baltică. Deși platforma nu se află în apele teritoriale ale Poloniei, gestul Moscovei a fost perceput ca o demonstrație de forță și o provocare calculată.

„Trebuie să cântărim cu atenție fiecare reacție care ar putea escalada conflictul într-o fază acută. În astfel de cazuri, impulsul trebuie temperat de rațiune”, a explicat liderul guvernului de la Varșovia.

Declarațiile vin pe fondul unei serii de incidente provocatoare atribuite Rusiei — de la drone ce survolează spațiul aerian polonez, până la zboruri militare aproape de granițele est-europene. Potrivit analistului militar Petro Herasymenko, aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie deliberată a Kremlinului: testarea limitelor NATO și descurajarea sprijinului occidental pentru Ucraina. Mai exact, Rusia ar urmări fie încetinirea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană, fie diminuarea rolului logistic esențial pe care Polonia îl joacă în sprijinul Kievului.

În spatele retoricii ferme a lui Tusk se află, însă, o neliniște vizibilă: dacă escaladarea devine inevitabilă, va fi Polonia lăsată să înfrunte singură consecințele?

„Trebuie să fiu absolut sigur... că toți aliații vor trata o astfel de situație la fel ca noi”, a spus el, într-o referire clară la mecanismul solidarității colective din cadrul NATO.

Deocamdată, semnalele rămân amestecate. În timp ce țările din Europa Centrală și de Est par hotărâte să tragă o linie clară în fața agresiunii ruse, marile capitale occidentale ezită să se angajeze într-un conflict deschis. Tensiunea dintre principiul descurajării și riscul escaladării definește, de altfel, întreg peisajul actual de securitate.

Un lucru e cert: dacă Moscova va continua să joace după regulile sale proprii, Europa va trebui, mai devreme sau mai târziu, să-și răspundă la o întrebare esențială — până unde este dispusă să meargă pentru a-și apăra liniile roșii?

