Polonia îi denunță pe idioții utili care folosesc atacuri cu drone rusești pentru a semăna discordie

În Polonia, spiritele se încing nu doar din cauza dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian, ci și din cauza celor care, în plină criză de securitate, preferă să speculeze politic incidentul. Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a transmis miercuri seară un apel ferm la unitate națională, avertizând că orice încercare de a exploata atacul în scopuri partizane nu face decât jocul Moscovei.

„În momente de pericol, trebuie să rămânem împreună. Cei care folosesc atacul cu drone al Rusiei pentru a diviza societatea și a răspândi dezinformare sunt, în cel mai bun caz, niște idioți utili ai Kremlinului”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Apelul vine pe fondul unei escaladări îngrijorătoare în estul Europei. Premierul polonez, Donald Tusk, a confirmat oficial cel puțin 19 incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez, în timp ce surse din presă indică un număr și mai mare – peste 20 de aparate fără pilot.

Ca reacție, Varșovia a solicitat activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, ceea ce implică consultări între statele membre în fața unei potențiale amenințări la adresa integrității teritoriale. Rusia, previzibil, neagă orice intenție ostilă și încearcă să minimizeze incidentul, invocând „erori de navigație” și „provocări”.

Diplomația ezitantă de la Bratislava: „Au vrut să lovească Ucraina, nu Polonia”

Nu doar în Polonia se discută aprins despre sensul real al acestor atacuri. În Slovacia, o declarație făcută de ministrul de Externe, Juraj Blanár, a provocat un val de indignare publică și a reaprins protestele antiguvernamentale.

„Vreau să cred că dronele care au ajuns în Polonia erau, de fapt, destinate Ucrainei și nu au fost lansate cu scopul de a ataca Polonia”, a declarat ministrul, într-o intervenție care a stârnit critici din toate direcțiile.

Fostul ministru de Externe, Ivan Korčok, a reacționat prompt, acuzându-l pe Blanár de „ruptură completă de realitate”, în timp ce opoziția pregătește noi manifestații împotriva guvernului condus de Robert Fico.

Premierul slovac, însă, a adoptat o poziție ambiguă. Deși a recunoscut gravitatea incidentului și necesitatea unei anchete, nu a condamnat explicit Federația Rusă. În aceeași notă, ministrul Apărării, Robert Kaliňák, a evitat să formuleze un verdict clar, în timp ce un deputat al puterii, Tibor Gašpar, a afirmat că „nu este în interesul Rusiei să atace o țară din Uniunea Europeană” – o declarație care pare să ignore contextul ultimilor ani.

De ce contează aceste declarații?

Într-un moment în care flancul estic al NATO este pus la încercare nu doar militar, ci și psihologic, retorica liderilor politici contează. Kremlinul nu are nevoie să trimită trupe pentru a slăbi unitatea occidentală – îi ajunge să vadă lideri europeni punând sub semnul întrebării propriile principii de securitate colectivă.

Atunci când miniștri ai unor state membre ale UE vorbesc despre „erori de traiectorie” sau „intenții neclare”, Rusia vede oportunitatea perfectă de a continua testele. Nu doar ale apărării antiaeriene, ci și ale coeziunii politice a Alianței.

Iar în Polonia, mesajul e limpede: diviziunile interne, alimentate de campanii de dezinformare sau de cinism politic, pot deveni arme la fel de periculoase ca dronele care încalcă spațiul aerian.

