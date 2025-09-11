Companiile aeriene ar putea revizui evaluările de risc pentru zborurile către Polonia după incidentul cu dronele rusești

Zborul devine din ce în ce mai nesigur în proximitatea frontului, iar incidentul recent din Polonia, când drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 10 septembrie, reaprinde discuția despre vulnerabilitatea aviației civile în Europa de Est. Într-un climat regional tot mai tensionat, companiile aeriene încep să ia în calcul scenarii de risc care, până nu demult, păreau rezervate strict conflictelor din Orientul Mijlociu sau Africa.

Potrivit agenției Reuters, expertul Matthew Borie de la Osprey Flight Solutions, companie specializată în analiza riscurilor aeriene, avertizează că operatorii aerieni ar putea fi nevoiți să își regândească traseele și politicile de siguranță pentru zborurile spre Polonia. Între posibilele măsuri: zboruri doar pe timp de zi, realimentare suplimentară pentru rute alternative și evitarea aeroporturilor din apropierea granițelor cu Rusia, Belarus și Ucraina.

Riscul unui „accident” devine un scenariu real

Pentru aviația civilă, cel mai periculos precedent rămâne doborârea accidentală sau deliberată a unui avion comercial – așa cum s-a întâmplat, de pildă, cu zborul MH17 deasupra Donbasului în 2014. Potrivit datelor Osprey, din 2001 până astăzi, șase aeronave civile au fost doborâte în mod neintenționat în apropierea zonelor de conflict, iar alte trei au fost la un pas de incidente similare. Printre cele mai recente exemple: avionul companiei Azerbaijan Airlines, lovit în decembrie 2024 de sistemele rusești de apărare aeriană, în timp ce survola spațiul aerian al Kazahstanului.

În Europa, spațiul aerian s-a restrâns semnificativ în ultimii ani. Rutele tradiționale au devenit impracticabile din cauza închiderii spațiului aerian deasupra Rusiei, Ucrainei, unor regiuni din Orientul Mijlociu, dar și din părți ale Africii. Consecința: zboruri mai lungi, costuri mai mari cu combustibilul, timpi de întârziere și o presiune suplimentară asupra rutelor rămase deschise.

Eurocontrol avertizează că doar excluderea spațiului aerian ucrainean a dus la un blocaj semnificativ în coridoarele aeriene ale Europei, ceea ce face ca orice nouă întrerupere – precum cea de la Varșovia – să aibă efecte în lanț.

Piețele reacționează: acțiunile companiilor aeriene, în scădere

În noaptea atacului, patru aeroporturi importante din Polonia – Chopin și Modlin (Varșovia), Rzeszów și Lublin – și-au suspendat temporar activitatea. Deși evenimentul s-a produs devreme, înainte de startul orelor de vârf, impactul asupra sectorului aviatic nu a întârziat să apară. Piețele financiare au reacționat imediat: acțiunile companiei-mamă British Airways (IAG) au scăzut cu 4,1%, easyJet a atins cel mai scăzut nivel din aprilie, iar Lufthansa și Ryanair au înregistrat pierderi de peste 2%.

Experții în aviație și asigurări spun că incidentele repetate cu drone rusești ridică întrebări serioase despre capacitatea de protecție a spațiului aerian în fața unui tip de armament greu de interceptat, folosit masiv de Moscova în războiul din Ucraina.

„Este un semnal de alarmă pentru întreaga Europă. Astfel de incidente pot deveni tot mai frecvente”, a declarat Erik Schouten, directorul companiei Dyami, specializată în consultanță pentru securitate aviatică.

Asiguratorii, tot mai reticenți

Pentru piața asigurărilor de aviație – deja sub presiune din cauza conflictelor în derulare –, orice percepție de risc sistemic legat de drone ar putea duce la creșterea semnificativă a primelor sau chiar la retragerea acoperirii pentru anumite rute. O sursă din industrie, citată de Reuters, spune că o eventuală escaladare a incursiunilor rusești ar putea pune în pericol întregul model de business al zborurilor comerciale din Europa Centrală și de Est.

Deocamdată, Agenția Europeană pentru Siguranță Aviatică (EASA) nu a emis avertizări oficiale, considerând incidentul „de scurtă durată” și susținând că autoritățile poloneze au reacționat eficient. Însă, într-un climat în care geografia riscurilor se schimbă de la o lună la alta, liniștea de la Bruxelles nu mai este suficientă pentru a garanta siguranța în aer.

