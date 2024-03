Generalul polonez care a antrenat armata ucraineană, demis din funcție în urma unor probleme de securitate

Generalul-locotenent Jarosław Gromadziński a fost demis din funcția sa de comandant al EUROCORPS din Strasbourg și i s-a ordonat să se întoarcă imediat în Polonia.

Polonia l-a revocat joi, 28 martie, pe unul dintre generalii săi superiori din postul său la comanda unei formațiuni majore de luptă. Potrivit unei declarații oficiale, decizia vine din cauza unei posibile manipulare greșită a informațiilor clasificate sau a unui comportament care ar putea compromite securitatea militară.

Generalul-locotenent Jarosław Gromadziński a fost demis din funcția de comandant EUROCORPS și i s-a ordonat să se întoarcă imediat în Polonia, se arată într-un comunicat al Ministerului polonez al Apărării.

Declarația nu a precizat natura abaterii din partea lui Gromadziński sau a personalului său care a dus la rechemarea sa, dar a citat reglementări care specifică motivele pentru înlăturarea unui comandant polonez, pentru ca o investigație legată de informații să poată fi finalizată, sau în cazul respectiv de „nevoile forțelor armate”.

Declarația părea să implice că o scurgere de securitate sau manipularea greșită a informațiilor clasificate să fi fost declanșatorul anchetei de securitate.

Gromadziński a declarat presei poloneze: „Întotdeauna am pus binele patriei pe primul loc, adesea în detrimentul familiei mele. În timp ce am slujit în posturi de stat major și de comandă, în țară și în străinătate, precum și în cooperarea cu aliații NATO, am reprezentat întotdeauna uniforma soldatului polonez cu demnitate. Aș dori să vă asigur că nu am ce să-mi reproșez.”

Ads

El a continuat „Cred că procedura de inspecție inițiată de Serviciul Militar de Contrainformații se va încheia pozitiv pentru mine”.

Înainte de a deveni comandantul Eurocorps în iunie anul trecut, generalul Gromadzinski a fost mai ales consilier-coordonator al şefului de stat major al armatei poloneze.

În ultimele luni, el a făcut parte din echipa internaţională de asistenţă pentru Ucraina la Wiesbaden în Germania, unde, alături de militari americani, a fost responsabil cu pregătirea soldaţilor ucraineni.

Creat în 1992, Eurocorps este un corp de armată unic în felul său şi care reuneşte o mie de militari din şase ţări membre, numite „naţiuni-cadru“ (Franţa, Germania, Spania, Belgia, Luxemburg şi Polonia), ce finanţează şi administrează organizaţia.

Mai multe „naţiuni associate“ (Grecia, Turcia, Italia, România şi Austria) susţin de asemenea Eurocorps, punându-i la dispoziţie ofiţeri în statul major.

Acest corp, a cărui misiune este să dirijeze şi să coordoneze operaţiuni multinaţionale la scară largă pentru UE şi NATO, poate comanda până la 60.000 de militari ai forţelor terestre. Cartierul general al Eurocorps este la Strasbourg.

Ads