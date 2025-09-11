Experții avertizează că Rusia ar putea să doboare accidental sau deliberat un avion civil deasupra Europei, după incursiunea dronelor în Polonia

După cel mai grav incident aerian de pe flancul estic al NATO de la începutul războiului din Ucraina, experții trag un semnal de alarmă: riscul ca un avion civil să fie doborât – fie accidental, fie intenționat – de către Federația Rusă nu mai este teoretic, ci iminent. Incursiunea recentă a dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei nu doar că a declanșat răspunsuri armate din partea forțelor NATO, dar a și readus în prim-plan vulnerabilitatea transportului aerian civil într-un spațiu european tot mai militarizat.

Potrivit lui Matthew Borie, director de informații la compania Osprey Flight Solutions, specializată în riscuri de aviație, companiile aeriene care operează în Polonia ar putea fi nevoite să reevalueze urgent rutele și protocoalele de zbor, inclusiv prin evitarea completă a spațiului aerian din apropierea granițelor cu Rusia, Ucraina și Belarus.

„Ne putem aștepta la devieri, la creșterea cantității de combustibil la bord pentru zboruri de rezervă și chiar la restricționarea operațiunilor la orele de zi, după modelul aplicat în Orientul Mijlociu”, avertizează Borie.

Istoria sângeroasă a „erorilor” aeriene

Îngrijorările nu sunt speculative. În ultimele două decenii, șase avioane civile au fost doborâte din greșeală, potrivit bazei de date Osprey, iar alte trei incidente au fost evitate la limită. Cea mai notorie tragedie rămâne doborârea zborului MH17 al Malaysia Airlines, în 2014, deasupra estului Ucrainei. Toți cei 298 de oameni aflați la bord au murit. Rusia a negat orice implicare, dar un tribunal olandez a găsit vinovați, in absentia, trei bărbați – doi cetățeni ruși și un separatist ucrainean.

Ads

Un alt incident, mult mai recent, dar mai puțin mediatizat, a avut loc chiar în decembrie trecut: o aeronavă a Azerbaijan Airlines a fost doborâtă accidental de apărarea aeriană rusă deasupra Kazahstanului, soldându-se cu 38 de morți. Moscova a tăcut, iar președintele azer a confirmat public „eroarea tragică”.

În 2020, Iranul a doborât un avion ucrainean cu 176 de pasageri la bord, confundându-l cu o rachetă de croazieră. Vinovatul: eroare umană, au spus anchetatorii. Dar pentru familiile victimelor, „eroarea” nu a fost o scuză.

„În astfel de contexte, riscul numărul unu este identificarea greșită. Când spațiul aerian este saturat de tehnică militară, un radar poate decide viața sau moartea a sute de oameni”, a declarat Eric Schouten, expert în securitate aeriană la Dyami.

Polonia, pe muchie de cuțit: Siguranța aeriană civilă, tot mai fragilă

Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez – un episod fără precedent în conflictul declanșat de Moscova – a dus la închiderea temporară a patru aeroporturi din estul țării, inclusiv Rzeszów, principalul hub logistic NATO pentru sprijinul acordat Ucrainei. Atacurile au avut loc dimineața devreme, înainte ca majoritatea zborurilor comerciale să decoleze, fapt ce a limitat pagubele. Însă urmările sunt de durată.

Ads

Compania națională poloneză LOT a deviat mai multe zboruri spre vestul țării, iar transportatorii low-cost, precum Wizz Air, au anunțat ajustări ale programelor. Reprezentanții Lufthansa, Ryanair și airBaltic au refuzat să comenteze.

Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) a transmis că nu a emis alertă aeronautică, considerând incidentul temporar, dar realitatea din teren sugerează că aceste episoade ar putea deveni recurențe, nu excepții.

O criză globală cu reverberații în buzunarul pasagerilor

Pe măsură ce tot mai multe spații aeriene se închid – Ucraina, Rusia, Orientul Mijlociu, zone ale Africii –, opțiunile devin limitate pentru companiile aeriene. Rutele ocolitoare înseamnă mai mult combustibil, durate de zbor mai lungi și, inevitabil, creșteri de prețuri.

Eurocontrol, agenția europeană de coordonare a traficului aerian, a confirmat că închiderea spațiului aerian ucrainean a crescut semnificativ aglomerația în regiunile învecinate. Situația este agravată de escaladarea conflictului israeliano-palestinian – marți, Israel a încercat să asasineze lideri Hamas chiar în capitala Qatarului, Doha, într-o operațiune care ridică întrebări serioase despre siguranța regională.

Ads

Pe burse, acțiunile companiilor aeriene au reacționat prompt: IAG (British Airways) a scăzut cu 4,1%, easyJet cu 2,2%, Lufthansa și Ryanair cu același procent.

„Este un semnal de alarmă pentru toată Europa”

Experții avertizează că incidentul din Polonia nu este un caz izolat, ci o escaladare calculată. „Dacă aceste incursiuni vor deveni regulate, nu mai vorbim doar de incidente de securitate, ci de un risc sistemic pentru aviația civilă”, a comentat un broker din piața asigurărilor aeriene.

Pentru pasageri, concluzia este dură: cerul Europei nu mai e, în toate sensurile, la fel de sigur ca odinioară. Iar pentru guverne și alianțe militare, timpul avertismentelor a trecut. În fața unei Rusii care testează limitele răbdării occidentale, chiar și la altitudine de croazieră, fiecare întârziere în reacție poate deveni fatală.

Ads