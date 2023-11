Situație incredibilă, UEFA nu a aprobat: ce s-a întâmplat înaintea partidei dintre Polonia și Israel

Jucătorii Poloniei şi Israelului au refuzat să joace primul minut al meciului lor din preliminariile Campionatului European Under-21, în semn de solidaritate cu victimele atacurilor Hamas din 7 octombrie, relatează Reuters.

Potrivit presei, UEFA, forul care guvernează fotbalul, nu a aprobat vineri minutul de reculegere.

Gazdele, Polonia, au câştigat meciul cu 2-1.

Forţele israeliene au atacat Gaza timp de mai multe săptămâni, ca represalii la atacul militanţilor Hamas asupra sudului Israelului. Israelul spune că Hamas a ucis 1.200 de persoane şi a luat aproximativ 240 de ostatici. Autorităţile sanitare din Gaza spun că peste 12.000 de palestinieni au fost ucişi în contraofensiva israeliană.

Israelul se află pe ultimul loc în grupa D, după două înfrângeri în tot atâtea meciuri, în timp ce Polonia este lider, după ce a câştigat toate cele patru partide disputate.

Cluburile israeliene Maccabi Haifa şi Maccabi Tel Aviv vor juca următoarele meciuri pe teren propriu în Serbia, fără spectactori, după ce campaniile lor europene au fost oprite din cauza conflictului dintre Israel şi Gaza.

Goodness. Israel v Poland under 21. The authorities refused to allow a one-minute silence, so the players just did it themselves. 🇵🇱 🇮🇱 💪🏽 pic.twitter.com/0FFU8Xx6hz