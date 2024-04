Polonia ar putea relaxa legea anti-avort. Compromisul la care sunt dispuși conservatorii

Liderul opoziției conservatoare, Jaroslaw Kaczyński, a indicat că ar fi dispus să susțină atenuarea interdicției aproape totale a avortului din Polonia, care a fost introdusă sub domnia propriului său partid Lege și Justiție (PiS). Dar el avertizează că acest lucru s-ar putea întâmpla doar prin schimbarea Constituției.

Mișcarea marchează o schimbare aparentă a lui Kaczyński, care și-a exprimat anterior sprijinul pentru interdicția aproape totală. Un alt personaj important al PiS, fostul prim-ministru Mateusz Morawiecki, și-a reiterat sprijinul pentru atenuarea legii.

Vineri, trei proiecte de lege menite să pună capăt interdicției aproape totale a avortului au fost supuse primului vot în Sejm, cameră inferioară a parlamentului. Toți au obținut majoritatea voturilor – în principal din partea coaliției de guvernământ – ceea ce înseamnă că au trecut în comisie pentru discuții ulterioare.

Două dintre legile propuse – una prezentată de Coaliția Civică (KO) de centru a primului ministru Donald Tusk și alta de Stânga (Lewica) – ar introduce avortul la cerere. Ambii li s-au opus PiS în timpul votării.

Celălalt proiect a fost propus de Third Way (Trzecia Droga), un grup de centru-dreapta care face parte din coaliția de guvernământ alături de KO și Stânga. Acest proiect de lege nu ar merge atât de departe ca celelalte propuneri, ci va restabili legea avortului care exista înainte ca actuala interdicție aproape totală să fie introdusă în 2021.

În timpul votării propunerii Third Way, patru dintre cei 181 de parlamentari prezenți ai PiS au votat în favoarea acesteia, în timp ce 21 – inclusiv Kaczyński – s-au abținut de la vot în loc să se opună. Cu toate acestea, restul de 156 de parlamentari PiS au votat împotrivă, scrie Notes from Poland.

După vot, Kaczyński a dat un ton mai conciliant. „Cred că dacă... compromisul (avortului) din 1993 ar fi inclus în constituție, atunci ar fi ceva de discutat”, a spus liderul PiS jurnaliştilor din Sejm.

„Dacă ar fi posibil, deși este într-adevăr foarte dificil, poate ar exista o soluție care ar calma situația”, a continuat el. „În același timp, o lege care ar trebui să o completeze ar clarifica condițiile (în care poate avea loc avortul)”.

Hotărârea TK din 2020 care a introdus actuala interdicție aproape totală a avortului a fost emisă pe baza faptului că constituția Poloniei protejează, printre altele, „viața fiecărei ființe umane” și „demnitatea persoanei”.

Pentru a schimba Constituția, este necesară o majoritate de două treimi în Sejm, ceea ce înseamnă că ar avea nevoie de sprijinul majorității coaliției de guvernământ actuale și al PiS.

Între timp, după votul de vineri, Morawiecki, care a ocupat funcția de prim-ministru al PiS în timpul implementării actualei legi a avortului, și-a reiterat poziția exprimată anterior conform căreia interzicerea aproape totală a fost o „greșeală” și că ar dori o întoarcere la pre- legea 2021.

Morawiecki a votat vineri împotriva proiectului Third Way. Cu toate acestea, el a spus mai târziu că a rezultat dintr-o neînțelegere, deoarece a fost confuz cu privire la ordinul care au fost prezentate cele patru proiecte de lege privind avortul.

Vorbind cu radiodifuzorul RMF, Morawiecki a explicat că lui personal nu i-a plăcut legea avortului de dinainte de 2021, dar acum își dă seama că introducerea uneia și mai dure ar putea împinge „pendulul înapoi în altă parte” și ar avea ca rezultat o lege și mai liberală decât a existat înainte..

Sondajele de opinie arată că există un sprijin puternic pentru eliminarea actualei interdicții aproape totale. Cu toate acestea, societatea este împărțită dacă ar trebui să existe o revenire la legea de dinainte de 2021 sau, în schimb, introducerea avortului la cerere. Unii, inclusiv liderii din Third Way, au cerut un referendum pentru a decide problema.