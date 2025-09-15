Șeful diplomației poloneze: „Opinia multora se îndreaptă spre ideea închiderii spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei de către NATO”

Autor: Veronica Andrei
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 12:22
Radek Sikorski, ministrul polonez de Externe FOTO Hepta

Polonia a fost testată direct de Rusia pe 10 septembrie. 19 drone au intrat în spațiul său aerian, doar patru au fost doborâte de forțele aliate, iar una s-a prăbușit la aproape 400 de kilometri de granița cu Ucraina. NATO a ridicat în aer avioane de milioane ca să intercepteze drone de câteva mii de dolari. Rezultatul? O alianță pusă la încercare și un ministru polonez de Externe, Radosław Sikorski, care vorbește despre „victorie”.

La Kiev, în marja conferinței Yalta European Strategy, Sikorski a explicat că Rusia „a pierdut această confruntare”. Deși nu există sancțiuni concrete pentru atacul asupra unei țări NATO, ministrul susține că Alianța a reacționat rapid, iar Polonia a demonstrat că poate gestiona o situație de criză.

Varșovia a invocat articolul 4 din tratatul NATO – consultări atunci când un stat membru se simte amenințat –, dar nu a mers până la articolul 5, cel care activează apărarea colectivă. Cu alte cuvinte, Rusia a lovit, NATO a discutat, iar „operațiunea Eastern Sentry” anunțată pe 12 septembrie a rămas doar un exercițiu de descurajare.

Întrebat dacă moartea unor civili sau un atac asupra aeroportului Rzeszów – nodul vital prin care trece sprijinul militar pentru Ucraina – ar forța NATO să aplice articolul 5, Sikorski a recunoscut: „Da. Rusia se joacă periculos de aproape de acea linie roșie”.

Ministrul a admis că atacul rusesc a fost, de fapt, un test: cât de pregătită este Alianța să își apere flancul estic? Răspunsul polonezilor a fost decent, dar insuficient. Kievul a oferit imediat sprijin pentru întărirea apărării electronice și pentru instruirea militarilor polonezi în folosirea dronelor și a sistemelor antidronă – tehnologii pe care Ucraina le folosește deja cu costuri mult mai mici decât interceptările clasice.

Sikorski a adăugat că ideea închiderii unei părți a spațiului aerian ucrainean folosind apărarea aeriană a NATO ar putea fi din nou luată în considerare în urma atacului.

„Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a fost prima persoană cu care am comunicat când a început operațiunea rusească împotriva Poloniei. Andrii Sibiha a reconfirmat această ofertă ucraineană și cred că, prin acțiunea sa, președintele Putin a propus probabil această idee, deoarece ne gestionăm spațiul împreună, iar opinia se schimbă în favoarea acestei idei.”

Atacul lui Putin a accelerat colaborarea polono-ucraineană

„Putin a reușit un paradox”, a punctat Sikorski. „Atacul său a accelerat colaborarea polono-ucraineană. Societatea noastră cere acum, pe bună dreptate, o apropiere mai mare de Kiev în producția de arme și în apărarea antiaeriană.”

Din această perspectivă, ideea ca NATO să închidă parțial spațiul aerian deasupra Ucrainei de Vest – prin sisteme de apărare plasate în Polonia – revine în discuție. „Opinia publică se schimbă în această direcție”, spune Sikorski.

La capitolul siguranță, mesajul oficialului polonez e ferm: „Am arătat Rusiei că NATO e pregătită și unită.”

Doar că unitatea e relativă. La Washington, Donald Trump declara în aceeași zi, pentru Fox News, că „nu va apăra pe nimeni” dacă Rusia atacă Polonia. Iar amenințările sale la adresa Moscovei se rezumau la „sancțiuni majore” condiționate de acordul tuturor statelor NATO, oprirea importurilor de petrol rusesc și tarife punitive împotriva Chinei.

Sikorski i-a dat dreptate lui Trump doar în privința energiei – criticând Ungaria pentru dependența de petrolul rusesc. În rest, a fost categoric: „Agresorul este Federația Rusă. Europa a adoptat 18 pachete de sancțiuni, îl pregătim pe cel de-al 19-lea. Aceasta este decizia relevantă, nu războaie comerciale cu China.”

