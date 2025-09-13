Zeci de mii de polonezi se înscriu pentru antrenament militar voluntar, sperând să evite agresiunea rusă

Tot mai mulți polonezi învață să folosească armele pentru a-și apăra țara/FOTO:X/Intermarium 24 @intermarium24

Pe fondul unui climat de insecuritate tot mai accentuat în estul Europei, Polonia asistă la o mobilizare civică fără precedent: zeci de mii de cetățeni s-au înscris, de la începutul anului, în programe de pregătire militară voluntară. Fenomenul vine în contextul în care Varșovia își întărește structurile de apărare, în paralel cu creșterea temerilor legate de agresiunea rusă.

Potrivit cifrelor transmise de colonelul Grzegorz Wawrzynkiewicz, directorul Centrului Central de Recrutare Militară, peste 20.000 de polonezi au optat pentru acest tip de instruire în primele șapte luni ale anului 2025. Până la finalul anului, oficialii estimează că vor fi cel puțin 40.000 de voluntari – o cifră dublă față de nivelul din 2022 și comparabilă cu recordul înregistrat anul trecut, scrie Reuters.

O armată în creștere și un mesaj clar pentru NATO

În prezent, Polonia are, potrivit estimărilor NATO, a treia armată ca mărime din cadrul alianței, după SUA și Turcia. Eforturile autorităților de a consolida capacitățile militare sunt vizibile: se investește în achiziții, infrastructură și, mai ales, în atragerea de personal profesionist și voluntar.

„Aceste pregătiri nu implică o mobilizare obligatorie”, precizează oficialii militari. Participanții pot alege ulterior dacă rămân în armată în mod profesional, dacă se alătură Forțelor de Apărare Teritorială sau dacă se înscriu în rezervele active ori pasive.

Programul este gândit pentru a fi flexibil și adaptabil la realitățile sociale – o opțiune care le permite polonezilor să-și exprime solidaritatea națională fără a fi constrânși de obligații militare ferme.

Un ecou istoric și o teamă care persistă

Pentru o societate care a cunoscut direct dominația sovietică, memoria colectivă a Poloniei rămâne sensibilă la orice semn de revizionism sau agresiune dinspre Est. De altfel, tensiunile s-au accentuat în ultimele săptămâni, după ce autoritățile de la Varșovia au anunțat că au doborât drone rusești care au încălcat spațiul aerian polonez.

Premierul Donald Tusk a declarat că pe 10 septembrie au fost detectate 19 drone rusești, unele venind pentru prima dată de pe teritoriul Belarusului – stat considerat o extensie strategică a Rusiei în regiune. Cu toate acestea, NATO a evitat să considere incidentul o agresiune în sensul articolului 5, apreciind că nu există un atac clar împotriva teritoriului aliat.

Această poziționare nu a liniștit însă temerile opiniei publice. De altfel, tema infiltrării hibride și a atacurilor cu drone se regăsește tot mai frecvent în dezbaterile de securitate regională.

O Europă în alertă și o societate care nu uită

La trei decenii de la prăbușirea comunismului, Polonia rămâne una dintre cele mai active și vocale țări din Europa de Est în privința apărării în fața Rusiei. Războiul din Ucraina nu a făcut decât să accentueze o percepție deja înrădăcinată: că pacea nu este un dat, ci o construcție care necesită vigilență, resurse și, mai ales, participare civică.

Faptul că mii de cetățeni aleg în mod voluntar să se pregătească pentru eventualitatea unui conflict arată un nivel ridicat de conștientizare, dar și o încredere crescută în capacitatea instituțiilor de apărare de a proteja statul.

Pregătirea nu înseamnă panică – ci responsabilitate, pare să fie mesajul care vine de la Varșovia în aceste zile, într-o Europă unde granițele geopolitice și cele ale fricii încep, din nou, să se suprapună.

