Zeci de mii de polonezi se înscriu pentru antrenament militar voluntar, sperând să evite agresiunea rusă

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 21:32
281 citiri
Zeci de mii de polonezi se înscriu pentru antrenament militar voluntar, sperând să evite agresiunea rusă
Tot mai mulți polonezi învață să folosească armele pentru a-și apăra țara/FOTO:X/Intermarium 24 @intermarium24

Pe fondul unui climat de insecuritate tot mai accentuat în estul Europei, Polonia asistă la o mobilizare civică fără precedent: zeci de mii de cetățeni s-au înscris, de la începutul anului, în programe de pregătire militară voluntară. Fenomenul vine în contextul în care Varșovia își întărește structurile de apărare, în paralel cu creșterea temerilor legate de agresiunea rusă.

Potrivit cifrelor transmise de colonelul Grzegorz Wawrzynkiewicz, directorul Centrului Central de Recrutare Militară, peste 20.000 de polonezi au optat pentru acest tip de instruire în primele șapte luni ale anului 2025. Până la finalul anului, oficialii estimează că vor fi cel puțin 40.000 de voluntari – o cifră dublă față de nivelul din 2022 și comparabilă cu recordul înregistrat anul trecut, scrie Reuters.

O armată în creștere și un mesaj clar pentru NATO

În prezent, Polonia are, potrivit estimărilor NATO, a treia armată ca mărime din cadrul alianței, după SUA și Turcia. Eforturile autorităților de a consolida capacitățile militare sunt vizibile: se investește în achiziții, infrastructură și, mai ales, în atragerea de personal profesionist și voluntar.

„Aceste pregătiri nu implică o mobilizare obligatorie”, precizează oficialii militari. Participanții pot alege ulterior dacă rămân în armată în mod profesional, dacă se alătură Forțelor de Apărare Teritorială sau dacă se înscriu în rezervele active ori pasive.

Programul este gândit pentru a fi flexibil și adaptabil la realitățile sociale – o opțiune care le permite polonezilor să-și exprime solidaritatea națională fără a fi constrânși de obligații militare ferme.

Un ecou istoric și o teamă care persistă

Pentru o societate care a cunoscut direct dominația sovietică, memoria colectivă a Poloniei rămâne sensibilă la orice semn de revizionism sau agresiune dinspre Est. De altfel, tensiunile s-au accentuat în ultimele săptămâni, după ce autoritățile de la Varșovia au anunțat că au doborât drone rusești care au încălcat spațiul aerian polonez.

Premierul Donald Tusk a declarat că pe 10 septembrie au fost detectate 19 drone rusești, unele venind pentru prima dată de pe teritoriul Belarusului – stat considerat o extensie strategică a Rusiei în regiune. Cu toate acestea, NATO a evitat să considere incidentul o agresiune în sensul articolului 5, apreciind că nu există un atac clar împotriva teritoriului aliat.

Această poziționare nu a liniștit însă temerile opiniei publice. De altfel, tema infiltrării hibride și a atacurilor cu drone se regăsește tot mai frecvent în dezbaterile de securitate regională.

O Europă în alertă și o societate care nu uită

La trei decenii de la prăbușirea comunismului, Polonia rămâne una dintre cele mai active și vocale țări din Europa de Est în privința apărării în fața Rusiei. Războiul din Ucraina nu a făcut decât să accentueze o percepție deja înrădăcinată: că pacea nu este un dat, ci o construcție care necesită vigilență, resurse și, mai ales, participare civică.

Faptul că mii de cetățeni aleg în mod voluntar să se pregătească pentru eventualitatea unui conflict arată un nivel ridicat de conștientizare, dar și o încredere crescută în capacitatea instituțiilor de apărare de a proteja statul.

Pregătirea nu înseamnă panică – ci responsabilitate, pare să fie mesajul care vine de la Varșovia în aceste zile, într-o Europă unde granițele geopolitice și cele ale fricii încep, din nou, să se suprapună.

Germania vrea să își dubleze numărul militarilor. „Este vital ca armata să fie pregătită de război până în 2029“
Germania vrea să își dubleze numărul militarilor. „Este vital ca armata să fie pregătită de război până în 2029“
Germania trebuie să își mărească armata cu cel puțin 100.000 de soldați pentru a îndeplini noile obiective stabilite de NATO și pentru a fi pregătită în fața unei posibile agresiuni...
Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) se reunește vineri, 12 septembrie, pentru a discuta incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Președintele...
#Polonia, #inscriere, #Voluntari, #antrenamente, #amenintari, #Rusia , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au semnat actele: Maria Sharapova si-a vandut "bijuteria" cu 25 de milioane de euro si se muta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pensionari de top în aparatul de stat. Cine câștigă cel mai mult din cumulul pensie-salariu înainte de reformă
  2. Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
  3. Zeci de mii de polonezi se înscriu pentru antrenament militar voluntar, sperând să evite agresiunea rusă
  4. Zelenski despre drona identificată în spațiul românesc: „Armata rusă știe exact în ce direcție se îndreaptă. A operat în spațiul NATO timp de circa 50 de minute”
  5. Alertă dublă la Tulcea: RO-Alert emis din nou după ce Ministerul Apărării a anunțat că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian al României
  6. Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”
  7. Patrulă cu avioane de vânătoare la granița de est a Poloniei după ce dronele rusești i-au pătruns pe teritoriu. Aeroportul din Lublin, închis
  8. Două școli din București funcționează în trei schimburi. Reacția ministrului Educației: „Este ilegal”
  9. Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puțin 25 de răniți - VIDEO
  10. UPDATE Dronă rusească în spațiul aerian al României. Încă un mesaj RO-Alert pentru Tulcea. Avioane de vânătoare au fost trimise în recunoaștere