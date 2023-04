Motivul pentru care Polonia a confiscat clădirea unui liceu rusesc din Varșovia, situată lângă Ambasada Moscovei VIDEO

Polonia a confiscat sâmbătă clădirea unui liceu rusesc, situat în sediul Ambasadei Rusiei, la Varşovia, anunţă Ministerul polonez de Externe, după care Moscova a ameninţat o ”ripostă”, relatează AFP.

”Această clădire va aprşine de-acum Primăriei Varşoviei”, declară AFP, la telefon, un purtător de cuvânt al Ministerului polonez de externe, Lukasz Jasina.

El precizează că este vorba despre o procedură de ”confiscare cu executor judecătoresc” în numele Primăriei Varşoviei.

”Acesta este un act ilegal, o incursiune într-o instalaţie diplomatică”, replică, într-o înregistrare video difuzată de agenţia rusă de presă RIA Novosti ambasadorul Rusiei la Varşovia Serghei Andreiev.

Rusia va riposta în baza ”principiului reciprocităţii”, ameninţă amabsadorul rus.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp