Polonia a intrat în grupul select al țărilor cu un PIB de peste 1.000 miliarde dolari. Prima țară din estul UE care reușește. „Moment absolut istoric” zice Donald Tusk

Premierul polonez Donald Tusk anunță că Polonia a obținut statutul de membru al unui grup exclusivist de 20 de națiuni cu economii de o mie de miliarde de dolari.

Donald Tusk a precizat marți, 2 septembrie, că Polonia s-a alăturat clubului de elită format din doar 20 de țări la nivel mondial cu economii de 1.000 de miliarde de dolari, marcând ceea ce a numit un „moment absolut istoric” pentru națiune.

În cadrul unei ședințe de guvern, premierul Tusk a precizat importanța realizării economice a Poloniei printre cele 195 de țări ale lumii.

„Acesta nu este cu siguranță ultimul nostru cuvânt”, a spus el, sugerând noi ambiții economice pentru viitor.

Anunțul premierului Tusk vine după proiecția făcută la finalul lunii iulie de ministrul finanțelor și economiei, Andrzej Domański, care anticipase că Polonia va deveni a 20-a economie a lumii în anul 2025.

Se pare că impulsul economic al Poloniei a fost extrem de puternic în ultimele trimestre.

Oficiul Central de Statistică a raportat luni, 1 septembrie, că Produsul Intern Brut al țării a crescut cu 3,4% în al doilea trimestru al acestui an, situând-o printre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa.

„Avem această creștere, este una dintre cele mai ridicate din Europa și, în comparație cu cele mai mari economii, nu doar europene, Polonia este de neegalat în ceea ce privește ritmul de creștere”, a adăugat Donald Tusk.

De asemenea, Tusk a evidențiat o altă statistică de unde reiese că Polonia conduce la creșterea venitului disponibil real pe cap de locuitor.

Conform datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a venitului disponibil real pe cap de locuitor din trimestrul al treilea al anului 2023 până în primul trimestru al anului 2025.

„Aceasta este o statistică despre cine are cei mai mulți bani care cresc în portofel pe locuitor”, a mai spus premierul Poloniei.

Performanța Poloniei la această categorie a depășit semnificativ mediile țărilor G7 și ale altor economii europene.

Țara a surclasat națiuni bogate precum Țările de Jos, Regatul Unit, Franța, Statele Unite, Australia și Canada în ceea ce privește creșterea venitului disponibil.

Germania se află pe locul 18 în tabelul comparativ prezentat de Donald Tusk.

