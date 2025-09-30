Președintele naționalist al Poloniei s-a săturat de ucraineni. Vrea să-i pedepsească pe toți cei care neagă crimele comise de aceștia împotriva polonezilor

Președintele polonez Karol Nawrocki a înaintat Sejmului un proiect de lege privind modificarea Codului Penal, care propune incriminarea negării „crimelor” comise de naționaliștii ucraineni. Liderul naționalist de la Varșovia a decis să ia măsuri după ce mai mulți refugiați ucraineni din Polonia au afișat public simboluri care aparțin grupărilor ucrainene din cel de-al Doilea Război Mondial care au masacrat cetățeni polonezi. Ceea ce acum este vestul Ucrainei a fost, înainte de 1945, estul Poloniei, iar grupări naționaliste ucrainene ar fi ucis acolo în jur de 100.000 de polonezi. Oficialii de la Varșovia consideră genocid aceste crime.

Inițiativa prezidențială prevede modificarea a două legi: privind Institutul Memoriei Naționale - Comisia pentru Investigarea Crimelor împotriva Poporului Polonez, precum și a Codului Penal al Poloniei.

Scopul acestei modificări este de a contracara răspândirea pe teritoriul Poloniei a unor afirmații false privind crimele comise de membri și colaboratori ai Organizației Naționaliștilor Ucraineni din facțiunea Bandera (OUN) și ai Armatei Insurgente Ucrainene (UPA), precum și de alte formațiuni ucrainene care au colaborat cu Germania nazistă, în special crima de genocid comisă împotriva polonezilor din Volînia, potrivit comunicatului dat de președinția poloneză.

Aceste soluții au fost incluse în proiectul de lege prezidențial anterior de modificare a legii privind asistența acordată cetățenilor Ucrainei în legătură cu conflictul armat de pe teritoriul acestei țări și a altor legi.

La începutul lunii august, președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat luni o inițiativă legislativă care ar echivala „simbolul Bandera” cu simbolurile naziste și comuniste din Codul Penal al Poloniei. Măsura a fost luată după ce steagul negru-roșu al lui Bandera, considerat erou în Ucraina, dar controversat în alte țări, a fost fluturat la un concert în Varșovia.

Nawrocki a reamintit că, pe vremea când era încă șef al Institutului Memoriei Naționale, a participat la pregătirea unui proiect de modificare a legii institutului și la extinderea catalogului de simboluri care sunt persecutate în temeiul legii, inclusiv steagul roșu-negru al lui Bandera.

„Masacrul de la Volînia”, așa cum este cunoscut în Polonia, se referă la execuția a aproximativ 120.000 de civili de către naționaliștii ucraineni în regiunea istorică Galiția (acum parte a Ucrainei), între 1943 și 1945, în contextul celui de-al Doilea Război Mondial. Este vorba despre un episod istoric cu care se confruntă de zeci de ani Polonia și Ucraina și care încă întunecă relațiile bilaterale dintre aceste țări, care își mențin opinii divergente asupra cauzelor și responsabilităților evenimentelor.

