Președintele naționalist al Poloniei s-a săturat de ucraineni. Vrea să-i pedepsească pe toți cei care neagă crimele comise de aceștia împotriva polonezilor

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 08:20
213 citiri
Președintele naționalist al Poloniei s-a săturat de ucraineni. Vrea să-i pedepsească pe toți cei care neagă crimele comise de aceștia împotriva polonezilor
Karol Nawrocki, președintele Poloniei FOTO Hepta

Președintele polonez Karol Nawrocki a înaintat Sejmului un proiect de lege privind modificarea Codului Penal, care propune incriminarea negării „crimelor” comise de naționaliștii ucraineni. Liderul naționalist de la Varșovia a decis să ia măsuri după ce mai mulți refugiați ucraineni din Polonia au afișat public simboluri care aparțin grupărilor ucrainene din cel de-al Doilea Război Mondial care au masacrat cetățeni polonezi. Ceea ce acum este vestul Ucrainei a fost, înainte de 1945, estul Poloniei, iar grupări naționaliste ucrainene ar fi ucis acolo în jur de 100.000 de polonezi. Oficialii de la Varșovia consideră genocid aceste crime.

Inițiativa prezidențială prevede modificarea a două legi: privind Institutul Memoriei Naționale - Comisia pentru Investigarea Crimelor împotriva Poporului Polonez, precum și a Codului Penal al Poloniei.

Scopul acestei modificări este de a contracara răspândirea pe teritoriul Poloniei a unor afirmații false privind crimele comise de membri și colaboratori ai Organizației Naționaliștilor Ucraineni din facțiunea Bandera (OUN) și ai Armatei Insurgente Ucrainene (UPA), precum și de alte formațiuni ucrainene care au colaborat cu Germania nazistă, în special crima de genocid comisă împotriva polonezilor din Volînia, potrivit comunicatului dat de președinția poloneză.

Aceste soluții au fost incluse în proiectul de lege prezidențial anterior de modificare a legii privind asistența acordată cetățenilor Ucrainei în legătură cu conflictul armat de pe teritoriul acestei țări și a altor legi.

La începutul lunii august, președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat luni o inițiativă legislativă care ar echivala „simbolul Bandera” cu simbolurile naziste și comuniste din Codul Penal al Poloniei. Măsura a fost luată după ce steagul negru-roșu al lui Bandera, considerat erou în Ucraina, dar controversat în alte țări, a fost fluturat la un concert în Varșovia.

Nawrocki a reamintit că, pe vremea când era încă șef al Institutului Memoriei Naționale, a participat la pregătirea unui proiect de modificare a legii institutului și la extinderea catalogului de simboluri care sunt persecutate în temeiul legii, inclusiv steagul roșu-negru al lui Bandera.

„Masacrul de la Volînia”, așa cum este cunoscut în Polonia, se referă la execuția a aproximativ 120.000 de civili de către naționaliștii ucraineni în regiunea istorică Galiția (acum parte a Ucrainei), între 1943 și 1945, în contextul celui de-al Doilea Război Mondial. Este vorba despre un episod istoric cu care se confruntă de zeci de ani Polonia și Ucraina și care încă întunecă relațiile bilaterale dintre aceste țări, care își mențin opinii divergente asupra cauzelor și responsabilităților evenimentelor.

Volodimir Zelenski a purtat încălțări cu talpă foarte groasă la întâlnirea cu Regele Spaniei ca să nu pară atât de scund. Nu l-au ajutat
Volodimir Zelenski a purtat încălțări cu talpă foarte groasă la întâlnirea cu Regele Spaniei ca să nu pară atât de scund. Nu l-au ajutat
Volodimir Zelenski, aflat la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, s-a întâlnit cu mai mulți dintre partenerii Ucrainei. Pe lângă întrevederea cu Donald Trump, liderul de la Kiev a...
Zelenski este gata să renunțe la putere dacă se încheie războiul. Promite că se vor organiza alegeri după semnarea unui armistițiu
Zelenski este gata să renunțe la putere dacă se încheie războiul. Promite că se vor organiza alegeri după semnarea unui armistițiu
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru „The Axios Show” că nu intenționează să rămână la conducerea țării în timp de pace și că va cere...
#Polonia, #Ucraina, #Karol Nawrocki, #relatii polonia ucraina, #masacru volinia, #stepan bandera, #Volodimir Zelenski , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
ObservatorNews.ro
Tinerii intre 18 si 35 de ani, chemati sa fie "militar voluntar in termen" 4 luni. Cati bani primesc la final
Adevarul.ro
Picioarele unor sefe din diplomatia europeana, cenzurate pe televiziunea de stat iraniana. "Prima data am spus ca e amuzant"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Temperaturi scăzute și ploi în ultima zi din septembrie. Unde își fac apariția ninsorile
  2. Andrew Tate a scăpat de acuzații: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump"
  3. Președintele naționalist al Poloniei s-a săturat de ucraineni. Vrea să-i pedepsească pe toți cei care neagă crimele comise de aceștia împotriva polonezilor
  4. Dezastrul de la Praid continuă și după cinci luni de inundarea salinei. Localnicii nu au nici acum apă potabilă
  5. Guvernul Statelor Unite rămâne fără bani în câteva ore. Negocierile dintre Donald Trump și democrați privind creșterea datoriei au eșuat
  6. Mobila de import afectează securitatea națională a SUA, zice Trump. Președintele SUA impune noi taxe vamale pentru mobilier și lemn
  7. YouTube îi plătește 24,5 milioane de dolari lui Donald Trump, ca să renunțe la un proces. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei săli de baluri
  8. „Lovitură” pentru românii din UK. Ce pregătește guvernul de la Londra: „Nu mai umblă câinii cu covrigi în coadă pe aici”
  9. Trei motive pentru care Ucraina chiar contează pentru Statele Unite ANALIZĂ
  10. Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David