Prima garnizoană permanentă a Statelor Unite inaugurată în Polonia. E a opta din Europa

Statele Unite ale Americii au inaugurat marţi prima lor garnizoană militară permanentă în Polonia, ceea ce, potrivit ambasadorului american la Varşovia, constituie un semn al unităţii NATO "în faţa agresiunii ruse", informează AFP.

"Aceasta arată că noi suntem aici pentru a rămâne. Aceasta arată lumii întregi că SUA sunt ataşate de Polonia şi de NATO. Suntem uniţi în faţa agresiunii ruse", a declarat ambasadorul american în Polonia, Mark Brzezinski, în cadrul unei ceremonii oficiale.

Garnizoana, a opta din Europa, va avea sarcina de a coordona sprijinul pentru forţele americane desfăşurate în Polonia şi în întreg flancul estic al NATO.

Ea a fost înfiinţată în baza unei decizii a preşedintelui american din 2022 şi va servi drept cartier general al Corpului 5 al armatei americane.

Peste 10.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în Polonia, ţară prin care tranzitează cea mai mare parte a materialului militar destinat Ucrainei.

"Apreciem mult prezenţa permanentă a trupelor americane în ţara noastră. O apreciem în special în situaţia în care se află Europa, cu o Rusie care invadează Ucraina şi încearcă să-şi reconstruiască imperiul", a declarat la rândul său ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak.

"Comandamentul avansat al Corpului 5 al armatei americane este deja operaţional - prin urmare, din Polonia sunt comandate forţele terestre americane pe flancul estic al NATO", a mai spus ministrul polonez, subliniind că garnizoana este "importantă pentru securitatea ţării, dar şi pentru securitatea întregului flanc estic al NATO".

Today, U.S. established its first permanent military garrison in one of the countries that used to be behind the Iron Curtain.

Camp Kosciuszko was inaugurated in Poznan, as the Area Support Group Poland (ASG-P) was transformed into the Army Garrison Poland (USAG-P).

🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/D5Cjb7QIeA