Șeful NATO, prima reacție la dronele rusești doborâte de Polonia. „Aliații sunt hotărâți să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat”

Autor: Constantin Dimitriu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 13:56
Tancuri poloneze și aliate, în timpul unui exercițiu comun FOTO Departamentul Apărării din SUA

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a avut o primă reacție de la sediul Alianței din Bruxelles, ca urmare a incidentului grav cu dronele rusești care au intrat în Polonia. Șeful alianței nord-atlantice a spus că aliații s-au consultat deja și că toți sunt solidari cu Polonia.

„Mai multe drone din Rusia au încălcat spațiul aerian polonez. Sistemele antiaeriene au fost activate și au apărat cu succes teritoriul NATO, așa cum trebuie să facă.

Consiliul Nord-Atlantic s-a întâlnit în această dimineață și a discutat situația, după ce Polonia a cerut consultări în baza Articolului 4 al Tratatului de la Washington. Aliații și-au exprimat solidaritatea și au denunțat comportamentul nesăbuit al Rusiei.

O evaluare completă a incidentului este în curs. Dar este deja clar că încălcarea petrecută seara trecută nu este un incident izolat. Comandantul Suprem Aliat (SACEUR, șeful militar NATO) va continua să gestioneze activ postura de descurajare și apărare de-alungul întregului flanc estic.

Aliații sunt hotărâți să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat. Vom monitoriza cu atenția situația de pe Flancul Estic. Sistemele antiaeriene sunt mereu gata.

Această situație subliniază importanța NATO și căii adoptate la summitul de la Haga: trebuie să investim mai mult în propria apărare, că creștem producția de armament, ca să avem toate lucrurile de care avem nevoie pentru a descuraja și pentru a ne apăra” a spus Mark Rutte.

„Trebuie să continuăm să susținem Ucraina, a cărei securitate este strâns legată cu a noastră. Rusia poartă un război periculos de agresiune împotriva Ucraina. Civilii și infrastructura civilă sunt mereu vizate. Aliații sunt hotărâți să își crească sprijinul pentru Ucraina, în fața atacurilor rusești în creștere”, a concluzionat secretarul-general NATO.

Întrebat dacă NATO se descurcă cu apărarea în fața dronelor, secretarul general al NATO a spus că sistemele antiaeriene au reacționat cu succes în cazul din Polonia și că cele întâmplate arată că aliații pot apăra tot teritoriul NATO, inclusiv spațiul aerian.

