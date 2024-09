Șeful diplomației poloneze, luat peste picior de doi comedianți ruși. Cu cine l-au făcut pe Sikorski să creadă că vorbește VIDEO

Doi comedianți ruşi au anunțat joi, 12 septembrie, că l-au prins în capcană pe ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski. Ei l-au făcut să creadă pe acesta că stă de vorbă cu fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko, relatează AFP.

Într-o înregistrare video a acestei farse, difuzată pe reţele ruseşti de socializare - a cărei autenticitate nu a fost confirmată de Varşovia -, cei doi discută prin videoconferinţă, în engleză, despre susţinerea poloneză a Kievului, a NATO şi despre sabotarea gazoductului North Stream.

FULL Prank with the Minister of Foreign Affairs of Poland

We talked to Radoslaw Sikorski on behalf of an old friend — Petro Poroshenko. Known for his anti-Russian statements, the minister was very frank.

How Poland can help Ukraine — send draft dodgers… pic.twitter.com/ycs9r3tAU9