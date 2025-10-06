Kaufland își cere scuze pentru sticla de 3,001 litri, care evită SGR: „Scopul companiei nu a fost să ocolească sistemul. O eroare punctuală”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 12:11
Kaufland își cere scuze pentru sticla de 3,001 litri, care evită SGR: „Scopul companiei nu a fost să ocolească sistemul. O eroare punctuală”
Introducerea sistemului de garanție-returnare a ambalajelor (SGR) în Polonia de la 1 octombrie a fost însoțită și de o încercare inedită de a oferi și o variantă care ocolește depunerea garanției: sticla de apă plată de 3,001 litri. Kaufland, lanțul de magazine care a inclus sticla inedită în catalogul propriu, a revenit cu un comunicat în care se delimitează de produsul contestat.

„Dorim să vă informăm că produsul în cauză, comercializat în ambalaj de 3,001 litri, a fost retras imediat de la vânzare și nu va mai fi disponibil în magazinele Kaufland din Polonia”, a transmis compania, după ce internauții au acuzat-o că susține ocolirea legislației SGR, care impune garanția sticlelor de plastic de până la 3 litri.

Promovarea produsului în catalogul Kaufland distribuit pe întreg teritoriul Poloniei a fost o „eroare punctuală”, spun reprezentanții lanțului de magazine.

„Subliniem ferm că scopul companiei nu a fost și nu va fi niciodată să ocolească sistemul de garanție-returnare a ambalajelor (SGR). Această situație a reprezentat o eroare punctuală, nu o acțiune deliberată”, se arată în mesajul Kaufland Polonia.

Compania a încercat să minimizeze impactul pe care l-ar fi avut soluția șmecherilor de a ocoli sistemul SGR.

„Vânzările potențiale ale acestui produs, raportate la întreaga noastră gamă de băuturi, ar fi fost nesemnificative. Totuși, dacă ar fi putut afecta chiar și într-o mică măsură funcționarea unui sistem durabil precum SGR, acest lucru ar fi contrar principiilor pe care Kaufland le urmează încă de la începutul activității sale în Polonia”, spune comunicatul.

Retragerea sticlei de 3,001 litri (3 litri și un mililitru) de la vânzare ar fi fost rapidă.

„În acest context, compania a acționat imediat și a retras produsul de la vânzare. De ani de zile, Kaufland susține inițiativele de protecție a mediului și contribuie activ la dezvoltarea sistemului polonez de garanție-returnare. Kaufland Polonia este parte activă a acestui sistem și, din 1 octombrie, colectează ambalaje în toate cele 255 de magazine din rețea”, a mai transmis Kaufland Polonia.

