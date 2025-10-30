Statele Unite mențin prezența militară în Polonia, în ciuda reducerii efectivelor din România. Garanții primite de la Washington: ”Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 13:51
186 citiri
Soldați SUA FOTO X/@warintel4u

Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu își vor reduce prezența militară pe teritoriul său, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Această garanție vine după discuțiile purtate de Kosiniak-Kamysz cu secretarul american al apărării, precum și de întâlnirile ministrului adjunct Paweł Zalewski și ale șefului Statului Major General, Wiesław Kukuła, cu aliații.

„Alianța polono-americană este puternică și generează acțiuni concrete pentru consolidarea securității”, a scris Kosiniak-Kamysz pe rețelele sociale.

Declarația oficialului polonez a fost făcută în contextul în care Ministerul Apărării din România a confirmat, miercuri, că Washingtonul a decis reducerea numărului trupelor americane de pe flancul estic al NATO, urmând ca aproximativ 1.000 de soldați să rămână în România, de la circa 2.000 în prezent. Inițial, reducerea era luată în calcul atât pentru România, cât și pentru Polonia, însă decizia finală a vizat doar Bucureștiul, potrivit surselor Kyiv Post.

Motivații strategice și riscuri regionale

Raționamentul din spatele reducerilor este legat de dorința Pentagonului de a concentra resursele militare în emisfera vestică și de a contracara mai eficient China în regiunea Indo-Pacific. Revizuirea posturii forțelor americane în Europa urmărește să elibereze resurse pentru această reorientare strategică, potrivit publicației ucrainene.

Președintele Donald Trump l-a întâlnit recent pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și a garantat că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia. „Suntem cu Polonia până la capăt”, ar fi afirmat Trump, potrivit surselor.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de militari americani. Ministrul Kosiniak-Kamysz a subliniat diferențele dintre Polonia și alți aliați europeni, explicând că țara sa oferă condiții speciale pentru prezența trupelor americane: „Aceasta este o responsabilitate comună. În acest sens, suntem diferiți de unii dintre aliații noștri. În Europa, chiar și în țări cu 37.000 de soldați americani, cum ar fi Germania, nu veți găsi astfel de condiții și sprijin pentru prezența forțelor americane”.

Controverse și reacții internaționale

Posibilele reduceri ale efectivelor americane în Europa de Est au fost un subiect intens discutat în ultimele luni. Când președintele Karol Nawrocki s-a întâlnit cu Trump în septembrie, liderul american a asigurat că Washingtonul își va menține prezența în Polonia și că ar putea chiar să o extindă. Varșovia, care cheltuie cel mai mare procent din PIB-ul său pentru apărare în cadrul NATO, a fost lăudată de Trump, în timp ce alte state europene au fost criticate pentru lipsa investițiilor adecvate în securitate.

Decizia de reducere a trupelor din România a generat îngrijorare, mai ales într-un context de tensiuni militare în regiune. Washingtonul a ținut să precizeze că aceasta nu înseamnă o retragere americană din Europa și că angajamentul față de NATO rămâne ferm. „Nu este vorba de o retragere americană din Europa sau de un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5. Această ajustare a poziției forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa”, se arată într-un comunicat al Armatei SUA.

