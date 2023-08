Țara vecină Ucrainei care își alege parlamentarii în octombrie. Anunțul președintelui de la Varșovia

Preşedintele polonez a anunţat marţi că viitoarele alegeri legislative din ţara sa vor avea loc la 15 octombrie, în conformitate cu prevederile constituţionale, relatează AFP şi Reuters.

"Am decis organizarea acestor alegeri pe 15 octombrie 2023", a anunţat Andrzej Duda pe reţeaua socială X, fostă Twitter.

Weź udział w wyborach!!!

Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą…