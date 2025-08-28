Tragedie în Polonia. Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian. Pilotul a murit VIDEO

Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit în Polonia FOTO Captură video X

Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbușit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei, a anunțat un purtător de cuvânt al guvernului, menționând că pilotul și-a pierdut viața, relatează AFP și Reuters.

Un avion de vânătoare F16 a fost filmat în timp ce a plonjat cu botul și apoi s-a prăbușit într-o minge de flăcări în timpul antrenamentului pentru un spectacol aerian de renume mondial.

Oribilul accident a avut loc joi, 28 august, în jurul orei 19:25, ora locală, și a implicat un membru al echipei Tiger Demo. Pompierii s-au deplasat de urgență la fața locului, scrie Mirror.

Rapoartele locale afirmă că pilotul nu a fost văzut ejectându-se din avion.

'Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbușit. Din păcate, pilotul a decedat', a declarat Adam Szlapka pe platforma X, adăugând că ministrul Apărării se află în drum spre locul catastrofei aviatice.

Polskie F16 spadło w Radomiu podczas treningów do Radom Air Show Film od znajomego pic.twitter.com/G7Ib4HJ7Zg — Antek Dec (@D3cuuu) August 28, 2025

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a transmis „cele mai profunde condoleanțe” familiei pilotului decedat.

„În accidentul avionului F-16, un pilot polonez a fost ucis. Odihnească-se în pace! Familiei și celor dragi, le transmit cele mai profunde condoleanțe din adâncul inimii mele”, a scris el pe X.

Ads

W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 28, 2025

Iar viceprim-ministrul, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat: „Sunt la locul tragediei. În accidentul avionului F-16, a murit un pilot al armatei poloneze – un ofițer care a slujit întotdeauna Patria cu dăruire și mult curaj. Îi aduc un omagiu memoriei. Familiei și celor dragi, le transmit cele mai profunde condoleanțe. Aceasta este o mare pierdere pentru Forțele Aeriene și întreaga armată poloneză.”

Additional footage of the Polish Air Force F-16 demonstrator crash this evening in Radom. pic.twitter.com/VORLlCrHiR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 28, 2025

Ads