Trump, asigurări pentru președintele Duda legat de trupele SUA de pe teritoriul Poloniei: ”Este un om fantastic” VIDEO

Președintele SUA Donald Trump l-a asigurat, la CPAC (conferința mișcării politice a conservatorilor de pe teritoriul SUA), pe omologul său de la Varșovia că nu are nicio intenție să retragă trupele americane de pe teritoriul Poloniei.

Trump l-a numit pe Liderul polone Andrzej Duda „mare prieten” și a declarat că forțele armate ale SUA vor rămâne în Polonia.

„Președintele Duda al Poloniei este un om fantastic și un mare prieten de-al meu și a obținut 84% din voturile poporului polonez, așa că el sigur face ceva bine, nu? Mizând pe Trump”, scrie agenția de presă Nexta pe X.

Trump called Duda his "great friend" and said the US military will stay in Poland

The US president, speaking at the CPAC conference, warmly welcomed Polish President Andrzej Duda:

“President Duda of Poland a fantastic man and a great friend of mine, and we got 84% of the Polish… pic.twitter.com/YGzaCb3J8s