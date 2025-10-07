"Nu e în interesul Poloniei". Tusk refuză extrădarea scafandrului ucrainean Volodimir Z. acuzat că a sabotat gazoductele Nord Stream din Marea Baltică

Nu este în interesul Poloniei să predea un ucrainean căutat de Germania pentru presupusa implicare în explozii care au avariat conductele de gaze Nord Stream, a declarat marți, 7 octombrie, premierul polonez.

Donald Tusk a spus că, în cele din urmă, instanța trebuie să decidă dacă Volodimir Z., care a fost reținut lângă Varșovia la sfârșitul lunii septembrie, va fi predat. Dar a reiterat opoziția de lungă durată a Poloniei față de conducte, despre care Varșovia consideră că au fost esențiale pentru a face Europa prea dependentă de energia rusească, scrie Reuters.

Polonia l-a reținut pe Volodimir Z., un instructor de scufundări ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile din 2022 de la Nord Stream, acuzat că a plasat explozibili pe conductele submarine.

„Problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei și Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

„Cu siguranță nu este în interesul Poloniei... să predea acest cetățean unei țări străine”, a adăugat el.

Autoritățile germane nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

O instanță poloneză a decis luni că Volodymyr Z. trebuie să rămână în arest pentru încă 40 de zile, în timp ce se ia o decizie cu privire la transferul său în Germania, pe baza unui mandat european de arestare.

Descrise atât de Moscova, cât și de Occident drept un act de sabotaj, exploziile din 2022 au marcat o escaladare a conflictului din Ucraina și au redus aprovizionarea cu energie. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice rol.

Un alt ucrainean suspectat că a coordonat atacurile a fost arestat în Italia în august și intenționează să lupte împotriva extrădării în Germania.

Avocatul polonez al lui Volodymyr Z a declarat că clientul său nu a făcut nimic greșit și că va pleda nevinovat.

Într-o declarație anterioară, procurorii germani au declarat că scafandrul făcea parte dintr-un grup de persoane suspectate că au închiriat un iaht cu pânze și au plantat explozibili pe conductele care circulă din Rusia în Germania, în apropierea insulei daneze Bornholm, în septembrie 2022.

Acesta se confruntă cu acuzații de conspirație la comiterea unui atac cu explozibili și de „sabotaj anticonstituțional”, au adăugat procurorii germani.

