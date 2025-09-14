Ungaria, acuzată de Polonia că șantajează UE blocând candidatura Ucrainei la blocul comunitar. "A depășit ceea ce este rezonabil"

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 10:27
315 citiri
Ungaria, acuzată de Polonia că șantajează UE blocând candidatura Ucrainei la blocul comunitar. "A depășit ceea ce este rezonabil"
Ungaria, acuzată de Polonia că șantajează UE blocând candidatura Ucrainei FOTO X/@OrbanPl

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe, a acuzat sâmbătă, 13 septembrie, Ungaria că 'șantajează' Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la comunitatea celor 27, notează AFP.

Ucraina și-a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după începerea invaziei rusești în februarie 2022, dar nu a reușit să facă să avanseze negocierile din cauza vetourilor impuse de liderul maghiar Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului.

'Puteți șantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite', a declarat Sikorski la conferința anuală Yalta European Strategy la Kiev.

'În opinia noastră, Ungaria a depășit ceea ce este rezonabil', a adăugat el.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina au atins un nivel ridicat de tensiune în ultimele luni, cele două țări acuzându-se reciproc de spionaj și expulzând diplomați. Budapesta a interzis, de asemenea, unor oficiali ucraineni să intre în Ungaria.

Kievul are nevoie de aprobarea unanimă a tuturor statelor membre ale UE, în zeci de etape diferite, pentru a face să avanseze candidatura sa.

Viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kacika, a dat asigurări că Kievul va menține dialogul cu Budapesta.

'Nu îi ignorăm, în ciuda declarațiilor lor publice despre viitorul nostru în cadrul Uniunii Europene', a afirmat el la conferința desfășurată la Kiev.

Săptămâna aceasta, Kacika a călătorit în Ungaria pentru a se întâlni cu ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

La sfârșitul acestei vizite, Szijjarto a reiterat opoziția Budapestei față de aderarea Ucrainei la UE și a declarat că viitorul relațiilor ungaro-ucrainene depinde exclusiv de Kiev.

Dar Kacika crede în continuare într-o relaxare a poziției Ungariei. 'Sper că îi vom putea convinge (...) nu să se schimbe, ci pur și simplu să își adapteze abordarea', a declarat el.

