Ungaria, acuzată de Polonia că șantajează UE blocând candidatura Ucrainei la blocul comunitar. "A depășit ceea ce este rezonabil"

Ungaria, acuzată de Polonia că șantajează UE blocând candidatura Ucrainei FOTO X/@OrbanPl

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe, a acuzat sâmbătă, 13 septembrie, Ungaria că 'șantajează' Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la comunitatea celor 27, notează AFP.

Ucraina și-a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după începerea invaziei rusești în februarie 2022, dar nu a reușit să facă să avanseze negocierile din cauza vetourilor impuse de liderul maghiar Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului.

'Puteți șantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite', a declarat Sikorski la conferința anuală Yalta European Strategy la Kiev.

'În opinia noastră, Ungaria a depășit ceea ce este rezonabil', a adăugat el.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina au atins un nivel ridicat de tensiune în ultimele luni, cele două țări acuzându-se reciproc de spionaj și expulzând diplomați. Budapesta a interzis, de asemenea, unor oficiali ucraineni să intre în Ungaria.

Kievul are nevoie de aprobarea unanimă a tuturor statelor membre ale UE, în zeci de etape diferite, pentru a face să avanseze candidatura sa.

Viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kacika, a dat asigurări că Kievul va menține dialogul cu Budapesta.

'Nu îi ignorăm, în ciuda declarațiilor lor publice despre viitorul nostru în cadrul Uniunii Europene', a afirmat el la conferința desfășurată la Kiev.

Săptămâna aceasta, Kacika a călătorit în Ungaria pentru a se întâlni cu ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

La sfârșitul acestei vizite, Szijjarto a reiterat opoziția Budapestei față de aderarea Ucrainei la UE și a declarat că viitorul relațiilor ungaro-ucrainene depinde exclusiv de Kiev.

Dar Kacika crede în continuare într-o relaxare a poziției Ungariei. 'Sper că îi vom putea convinge (...) nu să se schimbe, ci pur și simplu să își adapteze abordarea', a declarat el.

Ads